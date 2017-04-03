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Гол Марио Балотелли с пенальти помог "Ницце" обыграть "Бордо"
В матче 31-го тура чемпионата Франции "Ницца" дома одержала победу над "Бордо".
Чемпионат Франции. 31 тур
"Ницца" - "Бордо" - 2:1
Голы: Лаборде, 9, Балотелли, 16 (пен.), Эйссерик, 27
"Ницца": Кардинал, Суке, Эстевао, Бонфим, Маршан, Рикарду, Сери, Козьелло, Беланда (Биань, 78), Эйссерик (Сарр, 89), Балотелли
"Бордо": Каррассо, Сабали, Контенто, Левчук, Йованович, Тулалан, Вада (Менез, 71), Санкаре, Лаборде (Ролан, 71), Малком, Камано (Уна, 78)
Предупреждения: Йованович, 24, Суке, 40, Балотелли, 88.
Чемпионат Франции. 31 тур
"Ницца" - "Бордо" - 2:1
Голы: Лаборде, 9, Балотелли, 16 (пен.), Эйссерик, 27
"Ницца": Кардинал, Суке, Эстевао, Бонфим, Маршан, Рикарду, Сери, Козьелло, Беланда (Биань, 78), Эйссерик (Сарр, 89), Балотелли
"Бордо": Каррассо, Сабали, Контенто, Левчук, Йованович, Тулалан, Вада (Менез, 71), Санкаре, Лаборде (Ролан, 71), Малком, Камано (Уна, 78)
Предупреждения: Йованович, 24, Суке, 40, Балотелли, 88.
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