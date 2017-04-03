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Гол Марио Балотелли с пенальти помог "Ницце" обыграть "Бордо"

В матче 31-го тура чемпионата Франции "Ницца" дома одержала победу над "Бордо".

Чемпионат Франции. 31 тур

"Ницца" - "Бордо" - 2:1

Голы: Лаборде, 9, Балотелли, 16 (пен.), Эйссерик, 27

"Ницца": Кардинал, Суке, Эстевао, Бонфим, Маршан, Рикарду, Сери, Козьелло, Беланда (Биань, 78), Эйссерик (Сарр, 89), Балотелли

"Бордо": Каррассо, Сабали, Контенто, Левчук, Йованович, Тулалан, Вада (Менез, 71), Санкаре, Лаборде (Ролан, 71), Малком, Камано (Уна, 78)

Предупреждения: Йованович, 24, Суке, 40, Балотелли, 88.
Теги: Ницца Бордо
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