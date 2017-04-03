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Александр Головин: меня заменили, чтобы не получил серьезную травму

Полузащитник ЦСКА Александр Головин рассказал о повреждении, полученном им в концовке матча 21-го тура РФПЛ с самарскими "Крыльями Советов" (2:1).

"Спазм задней мышцы. Ничего серьёзного. Просто приберегли, чтобы не получил серьёзную травму.

Забитый гол? Было много вариантов. Ребята подсказывали, куда можно отдать пас. Я оценил ситуацию - никто не встречал. Решил пробить, и мне повезло", - цитирует Головина "Чемпионат" со ссылкой на эфир программы "Все на матч".
Теги: Головин ЦСКА
Сегодня, 01:56
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