Марек Гамшик: можем гордиться тем, что заставили "Ювентус" так обороняться

Полузащитник "Наполи" Марек Гамшик дал свою оценку игре с "Ювентусом" (1:1).



"Мы можем гордиться тем, что заставили "Ювентус" так обороняться. Это говорит, что мы играли вполне хорошо. По сегодняшней игре, думаю, мы заслуживали больше, чем одно очко.



Хотели победить "Ювентус", но всего лишь ничья, думаю, мы можем быть довольны содержанием игры.



Свист в адрес Игуаина? За три года в "Наполи" он отдавал все, что мог. Теперь я не думаю о нем, а только о "Наполи", – цитирует Гамшика Football Italia.