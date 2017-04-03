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Роман Бабаев: с Ионовым определимся ближе к концу сезона

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о планах по продлению контрактов с некоторыми игроками.

"Тошич и Миланов? На данный момент изменений нет. Мы с ребятами договорились, что найдем компромиссные решения и никаких сложностей не будет. С Алексеем Ионовым определимся ближе к концу сезона", - цитирует Бабаева ТАСС

Напомним, что права на Ионова принадлежат столичному "Динамо".
Теги: Бабаев ЦСКА
Сегодня, 02:06
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