Анатолий Байдачный: Кокорин прибавляет на глазах, не сомневаюсь, что он вернется в сборную

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Экс-тренер "Ростова" Анатолий Байдачный прокомментировал матч "Зенит" с "Рубином" (2:0) и отметил игру нападающего сине-бело-голубых Александра Кокорина.
– В чем питерцы превзошли "Рубин"?
– Да просто в "Зените" собраны футболисты более высокого класса! Хороший матч провел Дзюба. Старался, выкладывался в каждом эпизоде. Забивая гол, здорово продавил защитника. Самых добрых слов заслуживает Данни. Мы уже привыкли, что на поле он никогда не опускается ниже определенного уровня.
Глядя на его нынешнюю игру, даже трудно представить, что человек почти год пропустил из-за травмы. Я за Данни очень рад. В 33 года набрать такую форму после трех операций на крестообразных связках – подвиг! Еще отмечу Кокорина.
– За голевой пас?
– Не только. Его много критиковали, но теперь наметились сдвиги к лучшему. Кокорин прибавляет на глазах. Очень активен, не боится брать игру на себя. Надеюсь, скоро вернется на прежний уровень.
– И в сборную?
– Вот в этом у меня вообще никаких сомнений! Кокорин необходим национальной команде. Выбор-то у Черчесова ограничен. Что касается "Зенита" в целом, то игра оставляет желать лучшего. Пока она не выстроена.
СЭ
– В чем питерцы превзошли "Рубин"?
– Да просто в "Зените" собраны футболисты более высокого класса! Хороший матч провел Дзюба. Старался, выкладывался в каждом эпизоде. Забивая гол, здорово продавил защитника. Самых добрых слов заслуживает Данни. Мы уже привыкли, что на поле он никогда не опускается ниже определенного уровня.
Глядя на его нынешнюю игру, даже трудно представить, что человек почти год пропустил из-за травмы. Я за Данни очень рад. В 33 года набрать такую форму после трех операций на крестообразных связках – подвиг! Еще отмечу Кокорина.
– За голевой пас?
– Не только. Его много критиковали, но теперь наметились сдвиги к лучшему. Кокорин прибавляет на глазах. Очень активен, не боится брать игру на себя. Надеюсь, скоро вернется на прежний уровень.
– И в сборную?
– Вот в этом у меня вообще никаких сомнений! Кокорин необходим национальной команде. Выбор-то у Черчесова ограничен. Что касается "Зенита" в целом, то игра оставляет желать лучшего. Пока она не выстроена.
СЭ
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