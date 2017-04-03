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Николай Трубач: если "Спартак" не станет чемпионом сейчас, то обязательно сделает это в 2018-м

Эстрадный исполнитель, болельщик "Спартака" Николай Трубач считает, что красно-белые завоюют чемпионство в этом или следующем сезоне.

– Сколько процентов из 100 дадите на чемпионство "Спартака"?

– 50, не больше. А ЦСКА и "Зениту" не дал бы и 25. Очень нестабильно все выступают. До конца чемпионата споткнется каждый.

– Победа армейцев станет для вас ударом?

– Еще большим будет титул "Зенита" (смеется). У ЦСКА сыгранная команда, в составе лучшие вратарь и защитники страны, только скамейки не хватает. Но говорить, что армейцы посыплются, не стоит. Большое дело выиграть в Грозном, а ЦСКА это смог сделать.

– Многие специалисты говорят, что если "Спартаку" становиться чемпионом, то только сейчас – мол, другого шанса может и не быть.

– Согласен. "Спартак" реально сильная команда. И грех не воспользоваться тем, что не идет у конкурентов. Они проходят через то, что красно-белые пережили в прошлом году – перестройку состава.

Даже если красно-белые не станут чемпионами сейчас, то обязательно сделают это в 2018-м. Коллектив становится мощнее. На третий год "Спартак" должен точно брать титул. Руководство настроено на победу – больше в клубе нет ситуации лебедя, рака и щуки.

"Спартак" станет расти и расти. Бывают провалы, но это нормально. А если золото взять сейчас, следующий чемпионат команда выиграет в одну калитку.

СЭ
Теги: Спартак
Сегодня, 08:59
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5
(2)
№5 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 09:49) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: какзайчонок
Лучше про голубую луну спел бы в честь любимой команды! Поддержал,так сказать.

мне больше нравится как толпа мужиков поет Максим знаешь ли ты. выглядит прямо очень странно
Регистрация: 17.05.2013
№4 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 09:38) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
кто пошутит про голубую луну, тот пид..рас!


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№3 Написал: Работяга Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 09:27) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Если в этом году не станут-то в следующем уж точно им ничего не светит.


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Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014
№2 Написал: какзайчонок Москва (Сегодня, 09:19) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Лучше про голубую луну спел бы в честь любимой команды! Поддержал,так сказать.
Регистрация: 15.03.2009
№1 Написал: Ssakoll2 Столица Российской Империи (Сегодня, 09:13) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
А Боря на коленках сидел при этом ))
Регистрация: 28.01.2016
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