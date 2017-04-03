Луис Энрике: забить 100 голов может только такой зверь, как Неймар

Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике высказался относительно победу над "Гранадой" в матче 29-го тура чемпионата Испании (4:1).



"Игроки совершили много перелетов из-за матчей сборных, но они сыграли здорово.



Рафинья получил травму – это грустная новость и серьезная потеря для нас. 100-й гол Неймара? Такого результата может достичь только такой зверь, как он", – цитирует Энрике официальный сайт каталонцев.