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Луис Энрике: забить 100 голов может только такой зверь, как Неймар

Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике высказался относительно победу над "Гранадой" в матче 29-го тура чемпионата Испании (4:1).

"Игроки совершили много перелетов из-за матчей сборных, но они сыграли здорово.

Рафинья получил травму – это грустная новость и серьезная потеря для нас. 100-й гол Неймара? Такого результата может достичь только такой зверь, как он", – цитирует Энрике официальный сайт каталонцев.
Сегодня, 09:46
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