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Игорь Албин: "Зенит" сыграет первый матч на "Крестовском" 23 апреля

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин рассказал о том, когда стадион "Крестовский" примет первый официальный матч.

"Строители со стадиона ушли, арена готовится к проведению Фестиваля света 22.04 и официального матча "Зенита", запланированного на 23.04", – написал Албин в твиттере.

Напомним, в этот день питерцы в рамках 24-го тура премьер-лиги примут "Урал", однако точная дата этой встречи пока не утверждена РФПЛ.
Теги: Албин Зенит
Сегодня, 09:54
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№1 Написал: fd65 (Сегодня, 09:58) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Не сожгите раньше времени арену на фестивале света.....)))))
Регистрация: 3.12.2016
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