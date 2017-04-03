Игорь Албин: "Зенит" сыграет первый матч на "Крестовском" 23 апреля

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин рассказал о том, когда стадион "Крестовский" примет первый официальный матч.



"Строители со стадиона ушли, арена готовится к проведению Фестиваля света 22.04 и официального матча "Зенита", запланированного на 23.04", – написал Албин в твиттере.



Напомним, в этот день питерцы в рамках 24-го тура премьер-лиги примут "Урал", однако точная дата этой встречи пока не утверждена РФПЛ.