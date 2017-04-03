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Александр Самедов: подумал тогда: какая Испания, мне и так хорошо

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов рассказал об интересе к нему со стороны зарубежных клубов.

"Год назад звонили, сказали, что есть интерес из Китая. Спрашивали, готов ли я туда ехать. Ответил, что нет. Разве это экзотика? Столько людей туда сейчас уехали за большими деньгами. Но это их выбор.

Когда в 2005 году "Локомотив" играл с "Севильей" в Лиге Европы, после первого матча мы поехали в Испанию, и там ко мне подошёл спортивный директор. Ты, говорит, хорошо сыграл в первом матче, на тебя приехали два испанских клуба посмотреть.

"Барселона" и "Реал"? Так и напишите, чего скромничать. (Смеётся.) А если серьезно, я офонарел. И подумал тогда: какая Испания, мне и так хорошо. Вот и всё", - цитирует Самедова "Российская газета".
Теги: Самедов
Сегодня, 10:54
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№4 Написал: FanAttack Москва (Сегодня, 12:14) #
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Нам и тут неплохо платят подразумевал Самедов
Регистрация: 4.05.2014
№3 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 12:03) #
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Болеет за:
«Спартак»
Вот это и плохо... Развиваться нужно...
Регистрация: 13.03.2012
№2 Написал: SP-M (Сегодня, 11:40) #
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какая Испания мы и тут грязи уже привыкли играть. на хорошем поле то и не можем. там бегать надо
Регистрация: 10.02.2017
№1 Написал: Daniel Amokachi (Сегодня, 11:17) #
  • +2
  •  (2)

Менталитет большинства наших граждан.
Регистрация: 16.03.2009
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