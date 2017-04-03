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Александр Самедов: подумал тогда: какая Испания, мне и так хорошо
Полузащитник "Спартака" Александр Самедов рассказал об интересе к нему со стороны зарубежных клубов.
"Год назад звонили, сказали, что есть интерес из Китая. Спрашивали, готов ли я туда ехать. Ответил, что нет. Разве это экзотика? Столько людей туда сейчас уехали за большими деньгами. Но это их выбор.
Когда в 2005 году "Локомотив" играл с "Севильей" в Лиге Европы, после первого матча мы поехали в Испанию, и там ко мне подошёл спортивный директор. Ты, говорит, хорошо сыграл в первом матче, на тебя приехали два испанских клуба посмотреть.
"Барселона" и "Реал"? Так и напишите, чего скромничать. (Смеётся.) А если серьезно, я офонарел. И подумал тогда: какая Испания, мне и так хорошо. Вот и всё", - цитирует Самедова "Российская газета".
"Год назад звонили, сказали, что есть интерес из Китая. Спрашивали, готов ли я туда ехать. Ответил, что нет. Разве это экзотика? Столько людей туда сейчас уехали за большими деньгами. Но это их выбор.
Когда в 2005 году "Локомотив" играл с "Севильей" в Лиге Европы, после первого матча мы поехали в Испанию, и там ко мне подошёл спортивный директор. Ты, говорит, хорошо сыграл в первом матче, на тебя приехали два испанских клуба посмотреть.
"Барселона" и "Реал"? Так и напишите, чего скромничать. (Смеётся.) А если серьезно, я офонарел. И подумал тогда: какая Испания, мне и так хорошо. Вот и всё", - цитирует Самедова "Российская газета".
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