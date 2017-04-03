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Валерий Карпин: ключевую роль в "Зените" играет Данни

Бывший тренер "Спартака" Валерий Карпин высказал свое мнение о матче премьер-лиги между "Зенитом" и "Рубином" (2:0).

"По сравнению с предыдущими матчами с точки зрения расстановки тренеры ничего нового не предложили, все было ожидаемо – изменения касались только составов.

"Зенит" столкнулся с проблемами при вскрытии массированной обороны – такой, как в этом матче была у "Рубина" – но такие проблемы есть у всех. Тем не менее, ошибки обороны "Рубина" удалось спровоцировать: у "Зенита" было много подач в штрафную площадь, одна из низ привела к голу.

Идея Луческу понятна с первого дня его работы в "Зените" – это владение мячом. При этом ошибки Лодыгина в первой части сезона привели к тому, что сейчас выход из обороны не осуществляется главным образом через вратаря. Хорошо или плохо это получается – другой вопрос. Реализация такой игровой идеи – не самая простая задача.

Ключевую роль в "Зените" играет Данни – за счет уровня своего мастерства. Каждый год чемпионат России покидают игроки высокого уровня – и это, конечно же, плохо. То есть у нас все меньше игроков, которые могут обыграть один в один или принять нестандартное решение.

Данни все это умеет, поэтому он ключевой игрок в своей команде и делает ее игру лучше", - цитирует Карпина "Матч ТВ".
Теги: Карпин Данни Зенит
Сегодня, 11:53
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(3)
№4 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 12:31) #
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  •  (1)
online

Цитата: nami-sv
Нет,Валера,футбольный мир запомнит тебя игроком,но только никак не тренером.

совсем заболел, да?
здесь аналитика про Зенит весьма точная.


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№3 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 12:25) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
скоро будет тренером Зенита
Регистрация: 17.05.2013
№2 Написал: nami-sv (Сегодня, 12:21) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Нет,Валера,футбольный мир запомнит тебя игроком,но только никак не тренером.
Регистрация: 9.08.2015
№1 Написал: Зенит-Питер Санкт-петербург (Сегодня, 12:19) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Данни наше все!


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Вперёд Зенит!
Вперед родной!
Вперед за Питер!
Мы с тобой!
Регистрация: 22.03.2017
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