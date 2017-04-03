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Валерий Карпин: ключевую роль в "Зените" играет Данни
Бывший тренер "Спартака" Валерий Карпин высказал свое мнение о матче премьер-лиги между "Зенитом" и "Рубином" (2:0).
"По сравнению с предыдущими матчами с точки зрения расстановки тренеры ничего нового не предложили, все было ожидаемо – изменения касались только составов.
"Зенит" столкнулся с проблемами при вскрытии массированной обороны – такой, как в этом матче была у "Рубина" – но такие проблемы есть у всех. Тем не менее, ошибки обороны "Рубина" удалось спровоцировать: у "Зенита" было много подач в штрафную площадь, одна из низ привела к голу.
Идея Луческу понятна с первого дня его работы в "Зените" – это владение мячом. При этом ошибки Лодыгина в первой части сезона привели к тому, что сейчас выход из обороны не осуществляется главным образом через вратаря. Хорошо или плохо это получается – другой вопрос. Реализация такой игровой идеи – не самая простая задача.
Ключевую роль в "Зените" играет Данни – за счет уровня своего мастерства. Каждый год чемпионат России покидают игроки высокого уровня – и это, конечно же, плохо. То есть у нас все меньше игроков, которые могут обыграть один в один или принять нестандартное решение.
Данни все это умеет, поэтому он ключевой игрок в своей команде и делает ее игру лучше", - цитирует Карпина "Матч ТВ".
"По сравнению с предыдущими матчами с точки зрения расстановки тренеры ничего нового не предложили, все было ожидаемо – изменения касались только составов.
"Зенит" столкнулся с проблемами при вскрытии массированной обороны – такой, как в этом матче была у "Рубина" – но такие проблемы есть у всех. Тем не менее, ошибки обороны "Рубина" удалось спровоцировать: у "Зенита" было много подач в штрафную площадь, одна из низ привела к голу.
Идея Луческу понятна с первого дня его работы в "Зените" – это владение мячом. При этом ошибки Лодыгина в первой части сезона привели к тому, что сейчас выход из обороны не осуществляется главным образом через вратаря. Хорошо или плохо это получается – другой вопрос. Реализация такой игровой идеи – не самая простая задача.
Ключевую роль в "Зените" играет Данни – за счет уровня своего мастерства. Каждый год чемпионат России покидают игроки высокого уровня – и это, конечно же, плохо. То есть у нас все меньше игроков, которые могут обыграть один в один или принять нестандартное решение.
Данни все это умеет, поэтому он ключевой игрок в своей команде и делает ее игру лучше", - цитирует Карпина "Матч ТВ".
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