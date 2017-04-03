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Николас Ломбертс: 10 лет в "Зените" - это лучшие годы моей жизни!

Защитник "Зенита" Николас Ломбертс признался, что считает лучшими годы, проведенные в Санкт-Петербурге.

"Это лучшие годы моей жизни! Когда 10 лет назад впервые в жизни оказался в России и Петербурге, конечно, не знал, что меня ждет. Сейчас понимаю – принял тогда лучшее решение в жизни.

У меня был шанс оказаться в берлинской "Герте" и уже почти было согласился на переход. Но приехал в Петербург и все изменилось. Выбрал "Зенит". Россия и Санкт-Петербург – мой дом, а Северная столица стала для меня лучшим городом в мире.

До последней игры сезона осталось 50 дней. Уверен, когда в мае сяду в самолет, чтобы лететь в Бельгию, не смогу удержаться от слез. Ведь в Питере я провел треть моей жизни. Жена уже подшучивает надо мной, что буду рыдать. Правда, сейчас таких эмоций пока не испытываю. Но уверен, они нахлынут.

Но точно могу сказать, что после завершения карьеры и вообще всегда, когда будет время, точно буду приезжать в Петербург, на игры "Зенита" в Европе, в Москве, в том же Санкт-Петербурге. Уже – как простой болельщик", - цитирует Ломбертса "СЭ".
Теги: Ломбертс Зенит
Сегодня, 12:47
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13
(4)
№13 Написал: kusha64 Курган (Сегодня, 14:20) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Спасибо, Николас! Спасибо, Коляныч!))
Регистрация: 11.08.2015
№12 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 14:19) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Сибирячок
Это десять лет, которые потрясли кошельки налогоплательщиков России.

Ууу, как он потряс-то кошельки народов России, прям-таки все они опустошились. Ни в какое "сравнение"не идет с потрясанием кошельков народных, от ведомостей зарплатных вашего нидерландца и этого, как его, итальянского сидельца-горемыки.
Регистрация: 9.11.2010
№11 Написал: Сибирячок (Сегодня, 13:43) #
  • -5
  •  (13)
Болеет за:
«Сибирь»
Это десять лет, которые потрясли кошельки налогоплательщиков России.


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Принципиально не общаюсь с болельщиками зенита.
Регистрация: 17.10.2016
№10 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 13:37) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: avnik
Мыкола парень с юмором. Юморной костолом. )))

Что бы не быть голословным скажи кого он сломал?За все годы в чемпе он не получил не одной красной и никого не травмировал.Лишь бы свиным языком почесать?Смени авку,не позорь Леонова,хороший актер был.И обрати внимание на Глушакова,который очень любит прыгать в ноги и бить локтями,но судьи эти моменты упускают постоянно.


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Спартак победил...в номинации клоуны года.
Регистрация: 25.03.2015
№9 Написал: utekay Россия (Сегодня, 13:36) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
cry я плакать...удачи тебе, Нико


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№8 Написал: yukap С-Пб (Сегодня, 13:32) #
  • +6
  •  (6)
online

Спасибо Коля тебе, хороший достойный человек, как говориться с большой буквы!!!


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Город над вольной Невой, где болеют за Зенит родной...
Регистрация: 9.03.2007
№7 Написал: Борис Борисович Санкт-Петербург (Сегодня, 13:21) #
  • +2
  •  (4)

Надеюсь,от души.
Регистрация: 11.08.2008
№6 Написал: avnik море (Сегодня, 13:15) #
  • -7
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Мыкола парень с юмором. Юморной костолом. )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№5 Написал: Miss_Z Москва (Сегодня, 13:15) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
я уже рыдаю cry cry


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Si es cuesti&#243;n de confesar
no se preparar caf&#233;
y no entiendo de futbol
Регистрация: 18.11.2008
№4 Написал: ssskkkbbb Спб (Сегодня, 13:00) #
  • +8
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Отличный футболист и человек.


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Эй! Пацак! Всё равно сейчас копыта откинешь. Скажи хоть раз в жизни правду.
Регистрация: 10.04.2009
№3 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 12:59) #
  • +7
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
За эти годы, огромное спасибо тебе, Коля!!!
Регистрация: 9.11.2010
№2 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Сегодня, 12:58) #
  • +7
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
молодец,хорошо сказал.. disappointed_relieved


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
№1 Написал: Серж1 Питер (Сегодня, 12:55) #
  • +7
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
спасибо Колян
Регистрация: 21.07.2011
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