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Николас Ломбертс: 10 лет в "Зените" - это лучшие годы моей жизни!
Защитник "Зенита" Николас Ломбертс признался, что считает лучшими годы, проведенные в Санкт-Петербурге.
"Это лучшие годы моей жизни! Когда 10 лет назад впервые в жизни оказался в России и Петербурге, конечно, не знал, что меня ждет. Сейчас понимаю – принял тогда лучшее решение в жизни.
У меня был шанс оказаться в берлинской "Герте" и уже почти было согласился на переход. Но приехал в Петербург и все изменилось. Выбрал "Зенит". Россия и Санкт-Петербург – мой дом, а Северная столица стала для меня лучшим городом в мире.
До последней игры сезона осталось 50 дней. Уверен, когда в мае сяду в самолет, чтобы лететь в Бельгию, не смогу удержаться от слез. Ведь в Питере я провел треть моей жизни. Жена уже подшучивает надо мной, что буду рыдать. Правда, сейчас таких эмоций пока не испытываю. Но уверен, они нахлынут.
Но точно могу сказать, что после завершения карьеры и вообще всегда, когда будет время, точно буду приезжать в Петербург, на игры "Зенита" в Европе, в Москве, в том же Санкт-Петербурге. Уже – как простой болельщик", - цитирует Ломбертса "СЭ".
"Это лучшие годы моей жизни! Когда 10 лет назад впервые в жизни оказался в России и Петербурге, конечно, не знал, что меня ждет. Сейчас понимаю – принял тогда лучшее решение в жизни.
У меня был шанс оказаться в берлинской "Герте" и уже почти было согласился на переход. Но приехал в Петербург и все изменилось. Выбрал "Зенит". Россия и Санкт-Петербург – мой дом, а Северная столица стала для меня лучшим городом в мире.
До последней игры сезона осталось 50 дней. Уверен, когда в мае сяду в самолет, чтобы лететь в Бельгию, не смогу удержаться от слез. Ведь в Питере я провел треть моей жизни. Жена уже подшучивает надо мной, что буду рыдать. Правда, сейчас таких эмоций пока не испытываю. Но уверен, они нахлынут.
Но точно могу сказать, что после завершения карьеры и вообще всегда, когда будет время, точно буду приезжать в Петербург, на игры "Зенита" в Европе, в Москве, в том же Санкт-Петербурге. Уже – как простой болельщик", - цитирует Ломбертса "СЭ".
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