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ЦСКА в 2016 году выплатил посредникам 2,2 млн евро

Столичный ЦСКА в 2016 году выплатил посредникам 2,2 миллиона евро, информирует официальный сайт РФС.

Заседание комиссии РФС по работе с посредниками прошло 3 апреля. Выплаты остальных клубов за 2016 год выглядят следующим образом:

ФК "Зенит" (Санкт-Петербург) - 38 085 412,60 рублей;

ФК "Спартак" (Москва) - 8 793 670 рублей и 225 000 евро;

ФК "Ростов" - 250 000 рублей и 48 087 евро;

ФК "Томь" - 440 000 рублей;

ФК "Крылья Советов" (Самара) - 17 000 051,78 рублей;

ФК "Шинник" (Ярославль) - 5 020 200 рублей;

ФК "Балтика" (Калининград) - 1 238 769 рублей;

ФК "Амкар" (Пермь) - 10 806 960 рублей.

Также комиссией было принято решение применить санкцию в виде предупреждения, в связи с непредоставлением документа, подтверждающего общую сумму фактически выплаченных вознаграждений посредникам в 2016 году к следующим клубам : "Волга" (Тверь), "Коломна", "Металлург" (Липецк), "Рязань", "Орел", "Машук-КМВ", "Динамо" (Киров), "Рубин" (Казань), "Оренбург", "Уфа", "Анжи" (Махачкала), "Динамо" (Брянск), "Зенит" (Ижевск), "Чертаново".
Теги: ЦСКА
Сегодня, 12:53
Напечатать
6
(2)
№6 Написал: _бояра_ (Сегодня, 13:58) #
  • -4
  •  (6)

Цитата: golden Axe
не хило Селюки побрили Гинера


гнидер через селюков за долю малую в свой же карман перекладывал
Регистрация: 10.02.2017
№5 Написал: Работяга Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 13:40) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Напечатали цифру-куда потрачено каждый додумает сам,на сколько широка фантазия!


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Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014
№4 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 13:36) #
  • +2
  •  (2)

Почему из текста выбросили главную фразу: "согласно представленным в РФС документам"?
Регистрация: 26.01.2007
№3 Написал: Bang-bang (Сегодня, 13:28) #
  • +1
  •  (5)

golden Axe,
ты головёнку свою включи хоть на секунду... спартак набрал целую роту негров, а ЦСКА кого купил за это время? Про Зенит сколько новостей было, что озвученные суммы контрактов за игроков занижены?
Регистрация: 22.03.2017
№2 Написал: syapa Кострома (Сегодня, 13:26) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Хотелось бы посмотреть сколько отмыли на летней глобальной и бесполезной закупке "Рубина")
Регистрация: 4.09.2014
№1 Написал: golden Axe (Сегодня, 13:03) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
не хило Селюки побрили Гинера
Регистрация: 1.02.2017
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