Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Как сыграют "Ростов" и "Краснодар"?
Новости партнеров
Лента новостей:
11:28
КДК рассмотрит использование громкой связи на стадионе "Анжи" и отказ Кверквелии от интервью (1)
КДК рассмотрит использование громкой связи на стадионе "Анжи" и отказ Кверквелии от интервью (1)
08:59
Николай Трубач: если "Спартак" не станет чемпионом сейчас, то обязательно сделает это в 2018-м (9)
Николай Трубач: если "Спартак" не станет чемпионом сейчас, то обязательно сделает это в 2018-м (9)
02:58
Анатолий Байдачный: Кокорин прибавляет на глазах, не сомневаюсь, что он вернется в сборную (5)
Анатолий Байдачный: Кокорин прибавляет на глазах, не сомневаюсь, что он вернется в сборную (5)
Вчера 23:57
Без шума и с Гамшиком. «Наполи» заставил болельщиков забыть об Игуаине, но не обыграл «Ювентус»
Без шума и с Гамшиком. «Наполи» заставил болельщиков забыть об Игуаине, но не обыграл «Ювентус»
Вчера 23:42
"Барселона" на выезде разгромила "Гранаду"
"Барселона" на выезде разгромила "Гранаду"
Вчера 23:38
"Наполи" и "Ювентус" не выявили сильнейшего
"Наполи" и "Ювентус" не выявили сильнейшего
Вчера 23:33
Поль Погба в скором времени вернется в строй
Поль Погба в скором времени вернется в строй
Вчера 23:19
Массимо Каррера: не задумываюсь о возвращении в Италию (1)
Массимо Каррера: не задумываюсь о возвращении в Италию (1)
Вчера 22:31
Сергей Игнашевич побил рекорд Сергея Семака по количеству проведенных матчей в чемпионатах России (5)
Сергей Игнашевич побил рекорд Сергея Семака по количеству проведенных матчей в чемпионатах России (5)
Вчера 22:15
Лерой Сане: догнать "Челси" будет очень сложно
Лерой Сане: догнать "Челси" будет очень сложно
ЦСКА в 2016 году выплатил посредникам 2,2 млн евро
Столичный ЦСКА в 2016 году выплатил посредникам 2,2 миллиона евро, информирует официальный сайт РФС.
Заседание комиссии РФС по работе с посредниками прошло 3 апреля. Выплаты остальных клубов за 2016 год выглядят следующим образом:
ФК "Зенит" (Санкт-Петербург) - 38 085 412,60 рублей;
ФК "Спартак" (Москва) - 8 793 670 рублей и 225 000 евро;
ФК "Ростов" - 250 000 рублей и 48 087 евро;
ФК "Томь" - 440 000 рублей;
ФК "Крылья Советов" (Самара) - 17 000 051,78 рублей;
ФК "Шинник" (Ярославль) - 5 020 200 рублей;
ФК "Балтика" (Калининград) - 1 238 769 рублей;
ФК "Амкар" (Пермь) - 10 806 960 рублей.
Также комиссией было принято решение применить санкцию в виде предупреждения, в связи с непредоставлением документа, подтверждающего общую сумму фактически выплаченных вознаграждений посредникам в 2016 году к следующим клубам : "Волга" (Тверь), "Коломна", "Металлург" (Липецк), "Рязань", "Орел", "Машук-КМВ", "Динамо" (Киров), "Рубин" (Казань), "Оренбург", "Уфа", "Анжи" (Махачкала), "Динамо" (Брянск), "Зенит" (Ижевск), "Чертаново".
Заседание комиссии РФС по работе с посредниками прошло 3 апреля. Выплаты остальных клубов за 2016 год выглядят следующим образом:
ФК "Зенит" (Санкт-Петербург) - 38 085 412,60 рублей;
ФК "Спартак" (Москва) - 8 793 670 рублей и 225 000 евро;
ФК "Ростов" - 250 000 рублей и 48 087 евро;
ФК "Томь" - 440 000 рублей;
ФК "Крылья Советов" (Самара) - 17 000 051,78 рублей;
ФК "Шинник" (Ярославль) - 5 020 200 рублей;
ФК "Балтика" (Калининград) - 1 238 769 рублей;
ФК "Амкар" (Пермь) - 10 806 960 рублей.
Также комиссией было принято решение применить санкцию в виде предупреждения, в связи с непредоставлением документа, подтверждающего общую сумму фактически выплаченных вознаграждений посредникам в 2016 году к следующим клубам : "Волга" (Тверь), "Коломна", "Металлург" (Липецк), "Рязань", "Орел", "Машук-КМВ", "Динамо" (Киров), "Рубин" (Казань), "Оренбург", "Уфа", "Анжи" (Махачкала), "Динамо" (Брянск), "Зенит" (Ижевск), "Чертаново".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.