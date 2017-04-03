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Александр Ширко: "Оренбург" захочет внести лепту в чемпионскую гонку
Бывший нападающий "Спартака" Александр Ширко дал прогноз на матч 21-го тура чемпионата России с "Оренбургом".
"Просто не будет однозначно, поскольку у "Спартака" будет присутствовать волнение, нервозность, так как конкуренты выиграли и разрыв сократился. А красно-белым, напротив, только предстоит одержать победу.
Такая игра не бывает столь легкой, как это может показаться на первый взгляд. Хотя "Спартак" - именитая команда и имеет больше шансов. Соперник тоже будет мотивирован внести лепту в чемпионскую гонку.
Безусловно, красно-белым поможет то, что они играют дома: это и большое количество народа, и поддержка болельщиков. Домашний стадион на то и домашний. На мой взгляд, матч завершится со счетом 2:0, "Спартак" победит", - цитирует Ширко "СЭ".
"Просто не будет однозначно, поскольку у "Спартака" будет присутствовать волнение, нервозность, так как конкуренты выиграли и разрыв сократился. А красно-белым, напротив, только предстоит одержать победу.
Такая игра не бывает столь легкой, как это может показаться на первый взгляд. Хотя "Спартак" - именитая команда и имеет больше шансов. Соперник тоже будет мотивирован внести лепту в чемпионскую гонку.
Безусловно, красно-белым поможет то, что они играют дома: это и большое количество народа, и поддержка болельщиков. Домашний стадион на то и домашний. На мой взгляд, матч завершится со счетом 2:0, "Спартак" победит", - цитирует Ширко "СЭ".
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