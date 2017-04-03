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Игорь Лебедев: Дзюбе нужно помнить, что Аршавин за подобные высказывания поплатился местом в сборной
Игорь Лебедев: Дзюбе нужно помнить, что Аршавин за подобные высказывания поплатился местом в сборной
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КДК рассмотрит использование громкой связи на стадионе "Анжи" и отказ Кверквелии от интервью (2)
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Анатолий Байдачный: Кокорин прибавляет на глазах, не сомневаюсь, что он вернется в сборную (5)
Джанлуиджи Буффон стал вторым по числу матчей в Серии А
Вратарь и капитан туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон вышел на чистое второе место по числу проведенных матчей в чемпионатах Италии, сообщает Football Italia.
После того, как игрок принял участие в гостевой встрече 30-го тура Серии А против "Наполи" (1:1), на его счету стало 615 поединков. Опережает 39-летнего кипера лишь легендарный экс-футболист "Милана" Паоло Мальдини, у которого 647 матчей. Таким образом, уже в следующем сезоне Буффон может стать единоличным рекордсменом.
После того, как игрок принял участие в гостевой встрече 30-го тура Серии А против "Наполи" (1:1), на его счету стало 615 поединков. Опережает 39-летнего кипера лишь легендарный экс-футболист "Милана" Паоло Мальдини, у которого 647 матчей. Таким образом, уже в следующем сезоне Буффон может стать единоличным рекордсменом.
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