Джанлуиджи Буффон стал вторым по числу матчей в Серии А

Вратарь и капитан туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон вышел на чистое второе место по числу проведенных матчей в чемпионатах Италии, сообщает Football Italia.



После того, как игрок принял участие в гостевой встрече 30-го тура Серии А против "Наполи" (1:1), на его счету стало 615 поединков. Опережает 39-летнего кипера лишь легендарный экс-футболист "Милана" Паоло Мальдини, у которого 647 матчей. Таким образом, уже в следующем сезоне Буффон может стать единоличным рекордсменом.