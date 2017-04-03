Лоран Косьельни выбыл на неопределенный срок

Защитник "Арсенала" Лоран Косьельни выбыл на неопределенное время из-за травмы ахилл, сообщает пресс-служба клуба.Футболист получил повреждение в поединке 30-го тура АПЛ против "Манчестер Сити" (2:2). Ожидается, что врачи назовут точные сроки восстановления игрока после тщательного медобследования.