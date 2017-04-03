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17:25
Фанаты "Спартака" отказались от визуальной поддержки в матче с "Оренбургом" в связи с трагедией (29)
Фанаты "Спартака" отказались от визуальной поддержки в матче с "Оренбургом" в связи с трагедией (29)
15:37
Цифровая сборная
Цифровая сборная
15:34
Игорь Лебедев: Дзюбе нужно помнить, что Аршавин за подобные высказывания поплатился местом в сборной
Игорь Лебедев: Дзюбе нужно помнить, что Аршавин за подобные высказывания поплатился местом в сборной
11:28
КДК рассмотрит использование громкой связи на стадионе "Анжи" и отказ Кверквелии от интервью (2)
КДК рассмотрит использование громкой связи на стадионе "Анжи" и отказ Кверквелии от интервью (2)
Адриано и Тигиев сыграют с "Оренбургом" с первых минут
"Спартак" объявил стартовый состав на матч 21-го тура РФПЛ с "Оренбургом".
"Спартак": Ребров, Тигиев, Кутепов, Боккетти, Комбаров, Фернандо, Зобнин, Самедов, Ананидзе, Промес, Адриано
Запасные: Песьяков, Селихов, Маурисио, Таски, Ещенко, Джикия, Тимофеев, Глушаков, Попов, Мельгарехо, Зе Луиш.
"Спартак": Ребров, Тигиев, Кутепов, Боккетти, Комбаров, Фернандо, Зобнин, Самедов, Ананидзе, Промес, Адриано
Запасные: Песьяков, Селихов, Маурисио, Таски, Ещенко, Джикия, Тимофеев, Глушаков, Попов, Мельгарехо, Зе Луиш.
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