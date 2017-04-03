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Адриано и Тигиев сыграют с "Оренбургом" с первых минут

"Спартак" объявил стартовый состав на матч 21-го тура РФПЛ с "Оренбургом".

"Спартак": Ребров, Тигиев, Кутепов, Боккетти, Комбаров, Фернандо, Зобнин, Самедов, Ананидзе, Промес, Адриано

Запасные: Песьяков, Селихов, Маурисио, Таски, Ещенко, Джикия, Тимофеев, Глушаков, Попов, Мельгарехо, Зе Луиш.
Теги: Спартак Оренбург
Сегодня, 18:32
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(2)
№8 Написал: VS1976 ЮФО (Сегодня, 19:07) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Слава Богу нет Таски и Ещенко!!!

Lord_Vik,
если у Оренбурга-газпрома не выигрывать, то о чем вообще можно говорить!


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У казака вся жизнь-война,
В казачьем сердце страха нет!
Регистрация: 27.08.2007
№7 Написал: Миша Люберцы Люберцы (Сегодня, 18:46) #
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  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Тигиев - боец, пора и Джикию наигрывать вместе с Кутеповым, в центре...
Регистрация: 10.01.2014
№6 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 18:43) #
  • +3
  •  (7)

Скорость, скорость и еще раз скорость"!!! И Челентано навсегда!!!
Регистрация: 3.03.2007
№5 Написал: Лидер (Сегодня, 18:43) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Жано в составе. Радует


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Хоть ты лопни, хоть ты тресни, а Спартак - на первом месте!
Регистрация: 3.04.2017
№4 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 18:40) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Очень сложный матч будет. На майках соперника написано Газаром.
А значит они сделают все чтоб отобрать очки.
С настороженностью ожидаю результат матча.
Регистрация: 22.09.2007
№3 Написал: olegan кениг (Сегодня, 18:36) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Тигиев?Боевитый парнишка!
Регистрация: 19.03.2011
№2 Написал: nnn69 (Сегодня, 18:36) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Глушак на банке..странно.А так норм


он сам говорил, что пока не готов на 100%. Думаю во втором тайме увидим его на поле


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Любая сплетня есть просто сплетня, а сплетня, кем-либо повторяемая, невольно становится отвратительной клеветой
Регистрация: 13.03.2009
№1 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 18:35) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Глушак на банке..странно.А так норм
Регистрация: 3.11.2016
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