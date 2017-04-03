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Федор Смолов попал в стартовый состав "Краснодара" на игру с "Ростовом"

"Краснодар" объявил стартовый состав на матч 21-го тура РФПЛ с "Ростовом".

"Краснодар": Крицюк, Калешин, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Мамаев, Газинский, Каборе, Перейра, Классон, Смолов.
Теги: Краснодар Смолов
Сегодня, 18:39
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