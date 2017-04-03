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Фанаты "Спартака" отказались от визуальной поддержки в матче с "Оренбургом" в связи с трагедией (32)
Фанаты "Спартака" отказались от визуальной поддержки в матче с "Оренбургом" в связи с трагедией (32)
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Цифровая сборная
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Игорь Лебедев: Дзюбе нужно помнить, что Аршавин за подобные высказывания поплатился местом в сборной (1)
Игорь Лебедев: Дзюбе нужно помнить, что Аршавин за подобные высказывания поплатился местом в сборной (1)
Хосе Луис Гайя пропустит две недели из-за травмы
Защитник "Валенсии" Хосе Луис Гайя повредил заднюю поверхность бедра в поединке 29-го тура чемпионата Испании с "Депортиво" (3:0), сообщает официальный сайт "летучих мышей".
Футболист будет вынужден пропустить как минимум две недели.
Футболист будет вынужден пропустить как минимум две недели.
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