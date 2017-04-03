Хосе Луис Гайя пропустит две недели из-за травмы

Защитник "Валенсии" Хосе Луис Гайя повредил заднюю поверхность бедра в поединке 29-го тура чемпионата Испании с "Депортиво" (3:0), сообщает официальный сайт "летучих мышей".Футболист будет вынужден пропустить как минимум две недели.