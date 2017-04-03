Ненулевые. «Ростов» и «Краснодар» сыграли лучший безголевой матч чемпионата

Чемпионат России



21 тур



"Ростов" - "Краснодар" 0:0

В такой день рассуждать всерьёз о таком пустяке, как футбол, неловко и как-то неуместно, но нарушение нашего жизненного порядка – именно то, чего добиваются мрази, унесшие сегодня жизни и здоровье невинных людей. Поэтому один из интереснейших матчей тура с минутой молчания, со стартовым молчанием фанатов, без баннеров, но с полным стадионом был сыгран в Ростове.Только в России глава лиги может говорить такие слова и вообще не считаться с мнением тех, для кого, по идее, и существует футбол. Правда, не у нас. Программа сегодняшнего дня – двойной абсурд. Во-первых, самая посещаемая команда страны играет вечером в понедельник: тут тебе и пробки в час-пик, и позднее окончание матча, неудобное особенно для жителей Подмосковья, и завтрашний рабочий день... Во-вторых, в тени игры лидера оказывается интереснейший матч конкурентов в борьбе за еврокубки, которые прошли в Лиге Европы дальше, чем остальные наши клубы. Ткнуть 2 таких игр в одно время и в понедельник – это надо уметь!Состав «Ростова» стабилен и легко называется наизусть любым активным любителем футбола. Но сегодня Курбан Бердыев явил нам новое лицо: место Наваса в защите занял Марко Симич. В нападении на сей раз вышел Азмун, а не Бухаров.У «Краснодара», напротив, в состав вернулись хорошо знакомые люди, которых команде очень не хватило в играх с «Сельтой» – на флангах появились Калешин с Рамиресом, а в нападении Мамаев и Смолов. Вернулся в ворота и Крицюк.1-й тайм, особенно его середину, можно было охарактеризовать как-то так. Радовало отсутствие переката мяча между защитниками (только «Краснодар» редко этим грешил), радовало то, что игра не застревала в центре поля. Обе команды были нацелены на удар, спешили довести до него атаку, потому и не доводили наступление до ума.«Ростов», пожалуй, смотрелся предпочтительнее в движении, единоборствах. Постоянно носились по полю и вступали в борьбу Азмун и Полоз, позволявшие команде проходить середину и наводить шороху впереди. Однако самый опасный удар нанёс Гацкан, издали запустивший мяч в перекладину. Уже по этому можно понять, что ростовчане атаковали приличным количеством игроков и никакого «второго номера» не исполняли.Возможно, поэтому (и из-за появления новичка) хозяева сегодня не играли образцово в обороне – порой краснодарцы находили свободные зоны, но Смолову с Мамаевым не хватало игрового тонуса. Как и ростовчане, «быкам» очень не хватало качества – будь то удара, последнего паса или принятия ключевого решения. Похожими ударами из пределов штрафной обменялись Классон и Полоз, но оба затрепыхали сетку с внешней стороны.Игра долгое время смотрелась хорошо из-за отсутствия бесцельной тягомотины, постоянных пауз, команды поддерживали хороший темп и градус борьбы. Игра привлекала взор, но всякий раз вынуждала разочарованно откидывать голову назад после очередного неточного или неправильного паса, погубившего перспективную ситуацию. Где-то мешало и поле: в феврале ростовчане начинать сезон не привыкли.Как и «Спартак», «Ростов» ещё ни разу не бил пенальти в этом чемпионате. И оставил бы красно-белых в одиночестве, если бы в концовке тайма Турбин решился указать на точку после неаккуратной игры Рамиреса, который ногой опасно въехал в тело Гацкана. Впрочем, и мяча он, видимо, коснулся...Если в 1-м тайме преимущество «Ростова» было не так очевидно и разбавлялось контратаками «Краснодара» на пространстве, то в начале 2-го дончане просто подавили гостей. Они проникали с мячом в штрафную, нанесли 3 потенциально голевых удара. Лучшим ответом «Краснодара» на всю эту бестолковую активность стал бы гол в результате контратаки с участием Петрова, Газинского и Мамаева, но удар последнего пресёк вовремя вышедший из ворот Медведев. Так и живём: то один в ворота не попадёт, то другой чуть сильный пас сделает – и нескучная игра обманывала зрителей нулями на табло.В мире ярлыков и стереотипов «Краснодар» – это контроль мяча, а «Ростов» – контратака с глубоким расположением защиты. И во 2-й половине тайма команды начали соответствовать своим реноме: «Ростов» присел к своим воротам и рассчитывал на выпады с участием свежих нападающих Девича и Бухарова, а «Краснодар» обосновался на чужой половине.Не сказать, что гости смотрелись беззубо, но забить обороняющемуся «Ростову» способны забить далеко не все европейские команды. От «Краснодара», впервые за долгое время игравшего в оптимальном составе, да и то снова потерявшего Калешина на 10-й минуте, требовать этого было тяжело. Все свои моменты гости создавали на пространстве, согласно статистике нанесли всего 5 ударов. Если «Ростов» очень не хочет, чтобы по его воротам били, по его воротам бить не будут. В итоге Данильянц и Шалимов сошлись, что выиграть и проиграть могли обе команды, поэтому вряд ли кто-то был убит таким результатом - плотнейшая борьба за еврокубки впереди.Медведев, Мевля, Симич, (Байрамян, 90), Терентьев, Кудряшов, Калачев, Гацкан, Нобоа, Ерохин, Полоз, (Девич, 83), Азмун, (Бухаров, 75).Крицюк, Калешин, (Петров, 16), Мартынович, Гранквист, Рамирес, Мамаев, (Жоаозиньо, 84), Газинский, Каборе, Перейра, Классон, (Подберезкин, 90), Смолов.Каборе, 42, Мартынович, 68, Перейра, 85