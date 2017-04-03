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Ненулевые. «Ростов» и «Краснодар» сыграли лучший безголевой матч чемпионата

Ненулевые. «Ростов» и «Краснодар» сыграли лучший безголевой матч чемпионатаВ такой день рассуждать всерьёз о таком пустяке, как футбол, неловко и как-то неуместно, но нарушение нашего жизненного порядка – именно то, чего добиваются мрази, унесшие сегодня жизни и здоровье невинных людей. Поэтому один из интереснейших матчей тура с минутой молчания, со стартовым молчанием фанатов, без баннеров, но с полным стадионом был сыгран в Ростове.

«Претензии есть только у болельщиков и журналистов»

Только в России глава лиги может говорить такие слова и вообще не считаться с мнением тех, для кого, по идее, и существует футбол. Правда, не у нас. Программа сегодняшнего дня – двойной абсурд. Во-первых, самая посещаемая команда страны играет вечером в понедельник: тут тебе и пробки в час-пик, и позднее окончание матча, неудобное особенно для жителей Подмосковья, и завтрашний рабочий день... Во-вторых, в тени игры лидера оказывается интереснейший матч конкурентов в борьбе за еврокубки, которые прошли в Лиге Европы дальше, чем остальные наши клубы. Ткнуть 2 таких игр в одно время и в понедельник – это надо уметь!

Новое лицо и долгожданные возвращения

Состав «Ростова» стабилен и легко называется наизусть любым активным любителем футбола. Но сегодня Курбан Бердыев явил нам новое лицо: место Наваса в защите занял Марко Симич. В нападении на сей раз вышел Азмун, а не Бухаров.

У «Краснодара», напротив, в состав вернулись хорошо знакомые люди, которых команде очень не хватило в играх с «Сельтой» – на флангах появились Калешин с Рамиресом, а в нападении Мамаев и Смолов. Вернулся в ворота и Крицюк.

Сумбурный движ

1-й тайм, особенно его середину, можно было охарактеризовать как-то так. Радовало отсутствие переката мяча между защитниками (только «Краснодар» редко этим грешил), радовало то, что игра не застревала в центре поля. Обе команды были нацелены на удар, спешили довести до него атаку, потому и не доводили наступление до ума.

«Ростов», пожалуй, смотрелся предпочтительнее в движении, единоборствах. Постоянно носились по полю и вступали в борьбу Азмун и Полоз, позволявшие команде проходить середину и наводить шороху впереди. Однако самый опасный удар нанёс Гацкан, издали запустивший мяч в перекладину. Уже по этому можно понять, что ростовчане атаковали приличным количеством игроков и никакого «второго номера» не исполняли.

Возможно, поэтому (и из-за появления новичка) хозяева сегодня не играли образцово в обороне – порой краснодарцы находили свободные зоны, но Смолову с Мамаевым не хватало игрового тонуса. Как и ростовчане, «быкам» очень не хватало качества – будь то удара, последнего паса или принятия ключевого решения. Похожими ударами из пределов штрафной обменялись Классон и Полоз, но оба затрепыхали сетку с внешней стороны.

Игра долгое время смотрелась хорошо из-за отсутствия бесцельной тягомотины, постоянных пауз, команды поддерживали хороший темп и градус борьбы. Игра привлекала взор, но всякий раз вынуждала разочарованно откидывать голову назад после очередного неточного или неправильного паса, погубившего перспективную ситуацию. Где-то мешало и поле: в феврале ростовчане начинать сезон не привыкли.

Клуб «Спартак и компания»

Как и «Спартак», «Ростов» ещё ни разу не бил пенальти в этом чемпионате. И оставил бы красно-белых в одиночестве, если бы в концовке тайма Турбин решился указать на точку после неаккуратной игры Рамиреса, который ногой опасно въехал в тело Гацкана. Впрочем, и мяча он, видимо, коснулся...

Не забиваешь ты – не забивают тебе

Если в 1-м тайме преимущество «Ростова» было не так очевидно и разбавлялось контратаками «Краснодара» на пространстве, то в начале 2-го дончане просто подавили гостей. Они проникали с мячом в штрафную, нанесли 3 потенциально голевых удара. Лучшим ответом «Краснодара» на всю эту бестолковую активность стал бы гол в результате контратаки с участием Петрова, Газинского и Мамаева, но удар последнего пресёк вовремя вышедший из ворот Медведев. Так и живём: то один в ворота не попадёт, то другой чуть сильный пас сделает – и нескучная игра обманывала зрителей нулями на табло.

Игра по ролям

В мире ярлыков и стереотипов «Краснодар» – это контроль мяча, а «Ростов» – контратака с глубоким расположением защиты. И во 2-й половине тайма команды начали соответствовать своим реноме: «Ростов» присел к своим воротам и рассчитывал на выпады с участием свежих нападающих Девича и Бухарова, а «Краснодар» обосновался на чужой половине.

Не сказать, что гости смотрелись беззубо, но забить обороняющемуся «Ростову» способны забить далеко не все европейские команды. От «Краснодара», впервые за долгое время игравшего в оптимальном составе, да и то снова потерявшего Калешина на 10-й минуте, требовать этого было тяжело. Все свои моменты гости создавали на пространстве, согласно статистике нанесли всего 5 ударов. Если «Ростов» очень не хочет, чтобы по его воротам били, по его воротам бить не будут. В итоге Данильянц и Шалимов сошлись, что выиграть и проиграть могли обе команды, поэтому вряд ли кто-то был убит таким результатом - плотнейшая борьба за еврокубки впереди.

Чемпионат России

21 тур

"Ростов" - "Краснодар" 0:0


"Ростов": Медведев, Мевля, Симич, (Байрамян, 90), Терентьев, Кудряшов, Калачев, Гацкан, Нобоа, Ерохин, Полоз, (Девич, 83), Азмун, (Бухаров, 75).

"Краснодар": Крицюк, Калешин, (Петров, 16), Мартынович, Гранквист, Рамирес, Мамаев, (Жоаозиньо, 84), Газинский, Каборе, Перейра, Классон, (Подберезкин, 90), Смолов.

Предупреждения: Каборе, 42, Мартынович, 68, Перейра, 85

Роман Гуськов, Rusfootball.info
Теги: Ростов Краснодар
Сегодня, 21:33
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(0)
№5 Написал: patriot Russia Krasnodar (Сегодня, 22:06) #
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Болеет за:
«Краснодар»
уважаю Ростов, люблю Краснодар! Южное дерби получилось, спасибо!


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"Вам душу русскую понять
Не суждено, дебилы, плять!" (С.Лавров)
Регистрация: 29.01.2011
№4 Написал: Bender г.Ростов-на-Дону (Сегодня, 21:57) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: _strelez_
Цитата: Бриг
Что ж в атаке не срослось и у Ростова и у Краснодара..

ну, мал мал не хватило дожать вас...)

ОБЕ КОМАНДЫ ИГРАЛИ ДОСТОИННО - УВАЖУХА !!!
Регистрация: 12.03.2012
№3 Написал: _strelez_ ростов (Сегодня, 21:47) #
  • 0
  •  (2)

Цитата: Бриг
Что ж в атаке не срослось и у Ростова и у Краснодара..

ну, мал мал не хватило дожать вас...)
Регистрация: 5.03.2016
№2 Написал: Realist2000 (Сегодня, 21:41) #
  • 0
  •  (2)

Похоже,пенальти Ростову и Спартаку дадут пробить в матче между собой.
Регистрация: 20.03.2017
№1 Написал: Бриг (Сегодня, 21:38) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Краснодар»
Что ж в атаке не срослось и у Ростова и у Краснодара..Но в обороне сыграли отменно..Да игра была без тягомотины..это верно..
Регистрация: 21.11.2016
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