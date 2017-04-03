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Ненулевые. «Ростов» и «Краснодар» сыграли лучший безголевой матч чемпионата
В такой день рассуждать всерьёз о таком пустяке, как футбол, неловко и как-то неуместно, но нарушение нашего жизненного порядка – именно то, чего добиваются мрази, унесшие сегодня жизни и здоровье невинных людей. Поэтому один из интереснейших матчей тура с минутой молчания, со стартовым молчанием фанатов, без баннеров, но с полным стадионом был сыгран в Ростове.
«Претензии есть только у болельщиков и журналистов»
Только в России глава лиги может говорить такие слова и вообще не считаться с мнением тех, для кого, по идее, и существует футбол. Правда, не у нас. Программа сегодняшнего дня – двойной абсурд. Во-первых, самая посещаемая команда страны играет вечером в понедельник: тут тебе и пробки в час-пик, и позднее окончание матча, неудобное особенно для жителей Подмосковья, и завтрашний рабочий день... Во-вторых, в тени игры лидера оказывается интереснейший матч конкурентов в борьбе за еврокубки, которые прошли в Лиге Европы дальше, чем остальные наши клубы. Ткнуть 2 таких игр в одно время и в понедельник – это надо уметь!
Новое лицо и долгожданные возвращения
Состав «Ростова» стабилен и легко называется наизусть любым активным любителем футбола. Но сегодня Курбан Бердыев явил нам новое лицо: место Наваса в защите занял Марко Симич. В нападении на сей раз вышел Азмун, а не Бухаров.
У «Краснодара», напротив, в состав вернулись хорошо знакомые люди, которых команде очень не хватило в играх с «Сельтой» – на флангах появились Калешин с Рамиресом, а в нападении Мамаев и Смолов. Вернулся в ворота и Крицюк.
Сумбурный движ
1-й тайм, особенно его середину, можно было охарактеризовать как-то так. Радовало отсутствие переката мяча между защитниками (только «Краснодар» редко этим грешил), радовало то, что игра не застревала в центре поля. Обе команды были нацелены на удар, спешили довести до него атаку, потому и не доводили наступление до ума.
«Ростов», пожалуй, смотрелся предпочтительнее в движении, единоборствах. Постоянно носились по полю и вступали в борьбу Азмун и Полоз, позволявшие команде проходить середину и наводить шороху впереди. Однако самый опасный удар нанёс Гацкан, издали запустивший мяч в перекладину. Уже по этому можно понять, что ростовчане атаковали приличным количеством игроков и никакого «второго номера» не исполняли.
Возможно, поэтому (и из-за появления новичка) хозяева сегодня не играли образцово в обороне – порой краснодарцы находили свободные зоны, но Смолову с Мамаевым не хватало игрового тонуса. Как и ростовчане, «быкам» очень не хватало качества – будь то удара, последнего паса или принятия ключевого решения. Похожими ударами из пределов штрафной обменялись Классон и Полоз, но оба затрепыхали сетку с внешней стороны.
Игра долгое время смотрелась хорошо из-за отсутствия бесцельной тягомотины, постоянных пауз, команды поддерживали хороший темп и градус борьбы. Игра привлекала взор, но всякий раз вынуждала разочарованно откидывать голову назад после очередного неточного или неправильного паса, погубившего перспективную ситуацию. Где-то мешало и поле: в феврале ростовчане начинать сезон не привыкли.
Клуб «Спартак и компания»
Как и «Спартак», «Ростов» ещё ни разу не бил пенальти в этом чемпионате. И оставил бы красно-белых в одиночестве, если бы в концовке тайма Турбин решился указать на точку после неаккуратной игры Рамиреса, который ногой опасно въехал в тело Гацкана. Впрочем, и мяча он, видимо, коснулся...
Не забиваешь ты – не забивают тебе
Если в 1-м тайме преимущество «Ростова» было не так очевидно и разбавлялось контратаками «Краснодара» на пространстве, то в начале 2-го дончане просто подавили гостей. Они проникали с мячом в штрафную, нанесли 3 потенциально голевых удара. Лучшим ответом «Краснодара» на всю эту бестолковую активность стал бы гол в результате контратаки с участием Петрова, Газинского и Мамаева, но удар последнего пресёк вовремя вышедший из ворот Медведев. Так и живём: то один в ворота не попадёт, то другой чуть сильный пас сделает – и нескучная игра обманывала зрителей нулями на табло.
Игра по ролям
В мире ярлыков и стереотипов «Краснодар» – это контроль мяча, а «Ростов» – контратака с глубоким расположением защиты. И во 2-й половине тайма команды начали соответствовать своим реноме: «Ростов» присел к своим воротам и рассчитывал на выпады с участием свежих нападающих Девича и Бухарова, а «Краснодар» обосновался на чужой половине.
Не сказать, что гости смотрелись беззубо, но забить обороняющемуся «Ростову» способны забить далеко не все европейские команды. От «Краснодара», впервые за долгое время игравшего в оптимальном составе, да и то снова потерявшего Калешина на 10-й минуте, требовать этого было тяжело. Все свои моменты гости создавали на пространстве, согласно статистике нанесли всего 5 ударов. Если «Ростов» очень не хочет, чтобы по его воротам били, по его воротам бить не будут. В итоге Данильянц и Шалимов сошлись, что выиграть и проиграть могли обе команды, поэтому вряд ли кто-то был убит таким результатом - плотнейшая борьба за еврокубки впереди.
"Ростов": Медведев, Мевля, Симич, (Байрамян, 90), Терентьев, Кудряшов, Калачев, Гацкан, Нобоа, Ерохин, Полоз, (Девич, 83), Азмун, (Бухаров, 75).
"Краснодар": Крицюк, Калешин, (Петров, 16), Мартынович, Гранквист, Рамирес, Мамаев, (Жоаозиньо, 84), Газинский, Каборе, Перейра, Классон, (Подберезкин, 90), Смолов.
Предупреждения: Каборе, 42, Мартынович, 68, Перейра, 85
Роман Гуськов, Rusfootball.info
«Претензии есть только у болельщиков и журналистов»
Только в России глава лиги может говорить такие слова и вообще не считаться с мнением тех, для кого, по идее, и существует футбол. Правда, не у нас. Программа сегодняшнего дня – двойной абсурд. Во-первых, самая посещаемая команда страны играет вечером в понедельник: тут тебе и пробки в час-пик, и позднее окончание матча, неудобное особенно для жителей Подмосковья, и завтрашний рабочий день... Во-вторых, в тени игры лидера оказывается интереснейший матч конкурентов в борьбе за еврокубки, которые прошли в Лиге Европы дальше, чем остальные наши клубы. Ткнуть 2 таких игр в одно время и в понедельник – это надо уметь!
Новое лицо и долгожданные возвращения
Состав «Ростова» стабилен и легко называется наизусть любым активным любителем футбола. Но сегодня Курбан Бердыев явил нам новое лицо: место Наваса в защите занял Марко Симич. В нападении на сей раз вышел Азмун, а не Бухаров.
У «Краснодара», напротив, в состав вернулись хорошо знакомые люди, которых команде очень не хватило в играх с «Сельтой» – на флангах появились Калешин с Рамиресом, а в нападении Мамаев и Смолов. Вернулся в ворота и Крицюк.
Сумбурный движ
1-й тайм, особенно его середину, можно было охарактеризовать как-то так. Радовало отсутствие переката мяча между защитниками (только «Краснодар» редко этим грешил), радовало то, что игра не застревала в центре поля. Обе команды были нацелены на удар, спешили довести до него атаку, потому и не доводили наступление до ума.
«Ростов», пожалуй, смотрелся предпочтительнее в движении, единоборствах. Постоянно носились по полю и вступали в борьбу Азмун и Полоз, позволявшие команде проходить середину и наводить шороху впереди. Однако самый опасный удар нанёс Гацкан, издали запустивший мяч в перекладину. Уже по этому можно понять, что ростовчане атаковали приличным количеством игроков и никакого «второго номера» не исполняли.
Возможно, поэтому (и из-за появления новичка) хозяева сегодня не играли образцово в обороне – порой краснодарцы находили свободные зоны, но Смолову с Мамаевым не хватало игрового тонуса. Как и ростовчане, «быкам» очень не хватало качества – будь то удара, последнего паса или принятия ключевого решения. Похожими ударами из пределов штрафной обменялись Классон и Полоз, но оба затрепыхали сетку с внешней стороны.
Игра долгое время смотрелась хорошо из-за отсутствия бесцельной тягомотины, постоянных пауз, команды поддерживали хороший темп и градус борьбы. Игра привлекала взор, но всякий раз вынуждала разочарованно откидывать голову назад после очередного неточного или неправильного паса, погубившего перспективную ситуацию. Где-то мешало и поле: в феврале ростовчане начинать сезон не привыкли.
Клуб «Спартак и компания»
Как и «Спартак», «Ростов» ещё ни разу не бил пенальти в этом чемпионате. И оставил бы красно-белых в одиночестве, если бы в концовке тайма Турбин решился указать на точку после неаккуратной игры Рамиреса, который ногой опасно въехал в тело Гацкана. Впрочем, и мяча он, видимо, коснулся...
Не забиваешь ты – не забивают тебе
Если в 1-м тайме преимущество «Ростова» было не так очевидно и разбавлялось контратаками «Краснодара» на пространстве, то в начале 2-го дончане просто подавили гостей. Они проникали с мячом в штрафную, нанесли 3 потенциально голевых удара. Лучшим ответом «Краснодара» на всю эту бестолковую активность стал бы гол в результате контратаки с участием Петрова, Газинского и Мамаева, но удар последнего пресёк вовремя вышедший из ворот Медведев. Так и живём: то один в ворота не попадёт, то другой чуть сильный пас сделает – и нескучная игра обманывала зрителей нулями на табло.
Игра по ролям
В мире ярлыков и стереотипов «Краснодар» – это контроль мяча, а «Ростов» – контратака с глубоким расположением защиты. И во 2-й половине тайма команды начали соответствовать своим реноме: «Ростов» присел к своим воротам и рассчитывал на выпады с участием свежих нападающих Девича и Бухарова, а «Краснодар» обосновался на чужой половине.
Не сказать, что гости смотрелись беззубо, но забить обороняющемуся «Ростову» способны забить далеко не все европейские команды. От «Краснодара», впервые за долгое время игравшего в оптимальном составе, да и то снова потерявшего Калешина на 10-й минуте, требовать этого было тяжело. Все свои моменты гости создавали на пространстве, согласно статистике нанесли всего 5 ударов. Если «Ростов» очень не хочет, чтобы по его воротам били, по его воротам бить не будут. В итоге Данильянц и Шалимов сошлись, что выиграть и проиграть могли обе команды, поэтому вряд ли кто-то был убит таким результатом - плотнейшая борьба за еврокубки впереди.
Чемпионат России
21 тур
"Ростов" - "Краснодар" 0:0
21 тур
"Ростов" - "Краснодар" 0:0
"Ростов": Медведев, Мевля, Симич, (Байрамян, 90), Терентьев, Кудряшов, Калачев, Гацкан, Нобоа, Ерохин, Полоз, (Девич, 83), Азмун, (Бухаров, 75).
"Краснодар": Крицюк, Калешин, (Петров, 16), Мартынович, Гранквист, Рамирес, Мамаев, (Жоаозиньо, 84), Газинский, Каборе, Перейра, Классон, (Подберезкин, 90), Смолов.
Предупреждения: Каборе, 42, Мартынович, 68, Перейра, 85
Роман Гуськов, Rusfootball.info
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