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"Спартак" сумеет сохранить очковый задел до конца чемпионата?



 

Одна голова хорошо, а две - лучше: "Спартак" вырывает победу у "Оренбурга"

«Спартак» снова оторвался от «Зенита» и ЦСКА на 6 очков – удалось это сделать красно-белым после домашней виктории над «Оренбургом» в рамках 21 тура чемпионата России. Победитель был определен только в компенсированное время, Квинси Промес показал, почему он является лидером команды. А до этого команды успели обменяться двумя забитыми мячами. Rusfootball.info рассказывает об этом богатом на события матче.







Чемпионат России


21 тур


"Спартак" - "Оренбург" 3:2


Голы: Зобнин, 34, 58, Промес, 90+5 - Попович, 70, Дюриш, 71.


"Спартак": Ребров, Тигиев (Ещенко, 56), Кутепов, Боккетти, Комбаров, Фернандо, Зобнин, Самедов (Глушаков, 52), Ананидзе (Зе Луиш, 75), Промес, Адриано.

"Оренбург": Кержаков, Малых, Полуяхтов, Ойеволе, Воробьёв (Лобжанидзе, 90), Афонин, Сиваков, Георгиев, Драгун (Попович, 62), Григорьев (Парняков, 87), Дюриш.

Предупреждения: Самедов, 39.

Глядя на расписание матчей 21 тура, снова можно забыть о том, что футбол у нас для людей (слишком уж часто об этом забываем в последнее время). Обе игры начались в одинаковое время, к тому же, в будний день. И игры-то не рядовые! Матч лидера первенства всегда вызывает интерес, а противостояние "Ростова" с "Краснодаром" также виделось очень "вкусным" - встречались достаточно самобытные команды в борьбе за еврокубки. В этом случае мы можем только поднимать вопрос, чтобы впоследствии календарь всех устраивал. Но вернемся к футболу.

Апрель станет определяющим месяцем для «Спартака» - в течение этого временного промежутка чемпионские амбиции команды Карреры будут подвергнуты претензиям со стороны «Зенита», ЦСКА и «Ростова. А пока москвичам надо сломить сопротивление «Оренбурга» и «Уфы», команд крепких и цепких, любящих и умеющих обороняться. Тем более «Оренбургу» нужно сохранить прописку в премьер-лиге, такие матчи для фаворитов часто получаются более сложными, чем с равными себе по классу. Пример той же «Уфы» и «Спартака» образца прошлого сезона перед нами.

Последние матчи в чемпионате команды провели полмесяца назад, потому изменения в стартовых составах не должно удивлять. Денис Глушаков остался в запасе, хоть и сыграл против Бельгии, зато место в основе нашлось выздоровевшему Луису Адриано (Зе Луиш остался в запасе) и Тигиеву, для которого это был первый матч в красно-белой футболке. Кроме того, место Таски занял Сальваторе Боккетти. Роберт Евдокимов произвел лишь одно изменение по сравнению с проигранным матчем против «Анжи»: Драгун вышел вместо Коронова.

Матч начался с минуты молчания. Если кто не в курсе, то сегодня днем в Санкт-Петербурге на станции метро «Сенная площадь» прогремел взрыв, унесший жизни н14 человек, еще 50 ранены, скорбим и соболезнуем. Из-за этого «Фратрия отказалась от визуальной поддержки команды, что стало мудрым шагом, а на арене можно было увидеть только этот баннер.

Одна голова хорошо, а две - лучше: "Спартак" вырывает победу у "Оренбурга"


С первых же минут «Оренбург» показал, что не будет всей командой окапываться возле своей штрафной – игроки гостей прессинговали красно-белых практически на каждом участке поля, и при малейшей возможности стремились рвануть в контратаку. В стартовую десятиминутку казалось, что это «Оренбург» является фаворитом, а не «Спартак». Гости проводили одну позиционную атаку за другой, а красно-белые, отошедшие большим числом назад, испытывали проблемы с контролем мяча.

Но лидер не был бы лидером, если бы не смог переломить ситуацию. «Спартак» проснулся и провел пару неплохих атак. Квинтэссенцией этих минут стал момент, пришедший после вброса из аута: Жано пяткой катнул Промесу, который бил в дальний угол – Кержакова спас Сиваков, вынесший мяч из ворот. В следующие 15 минут команды обменялись полумоментами: Промес не успел к прострелу с фланга, а Дюриш, развернувшись в штрафной Реброва, не попал в створ.

«Оренбург» стремился вытеснить соперника на фланг, что удавалось сделать. «Спартак» до поры, до времени пытался бороться с этим, но позже обратил внимание на другие элементы. Для начала Фернандо расхечлил свою пушку, пробив метров с 25, а затем «народная команда» забила со стандарта. Тот же Фернандо навесил со штрафного, Адриано увел защитника, а Зобнин расстрелял ворота. Для Романа это первый гол в составе «Спартака». Практически тут же москвичи могли забить второй мяч головой – Самедову помешала только перекладина. Перерыв: для «Спартака» первые 30 минут вышли непростыми, но гол вытекал из хода игры.

Второй тайм начался с того, с чего закончился первый – с опасного момента у ворот Михаила Кержакова: Квинси Промес вывалился один на один, вратарь из этой дуэли вышел победителем. Гости тут же ответили – Дюриш с линии штрафной пробил выше ворот. Пошла открытая игра, во многом из-за появления зон у «Оренбурга».

Массимо Каррера к 55-й минуте успел провести две замены, полностью обновив правый фланг, который проделал очень много работы в первом тайме. Тигиев перед тем, как уйти с поля, очень помог своей команде, вынеся мяч фактически из пустых ворот. А после этих замен «Спартак» удвоил преимущество в счете: Жано сыграл в стенку с Промесом, богически убрал Малых и вложил мяч в голову Зобнина – Роман оформил дубль, опередив Полуяхтова.

Опасные моменты продолжали сыпаться, Адриано чудом не попал в дальний угол, а потом счет неожиданно быстро стал равным. На 70-й минуте Попович из-за пределов штрафной снял паутину, а через минуту табло уже показывало одинаковые цифры: Дюриш оказался первым на добивании и поразил ворота Реброва. Неожиданно поплыл «Спартак».

В заключительные 10 минут «Оренбург» практически ничего не давал создать хозяевам. За это время «Спартак» смог создать только один по-настоящему опасный момент – Зе Луиш неточно ухитрился пробить с 11 метров. Гости сбивали темп игры тактическими приемами в виде замен ближе к компенсированному времени и долгих лежаний на газоне. Судья добавил 6 минут, которые оказались судьбоносными: Ещенко снабдил мячом Промеса, голландец раскачал защитника и пробил точно, сделав счет 3:2. Безумно жаль «Оренбург», он свои очки еще возьмет. Но и «Спартак» проявил волю, это ли не чемпионский характер?

Иван Уральский. Rusfootball.info
Теги: Спартак Оренбург Зобнин
Сегодня, 21:42
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7
(3)
№7 Написал: ржд гуд саратов (Сегодня, 22:34) #
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Болеет за:
«Спартак»
Почему гол Бокетти не засчитали? Такие руки при каждом втором голе можно свистеть, Дюбель газоподобный без рук защитников не переигрывает и ему это прощается. Самое риятное - это Ромкина игра и дубль, а также чемпионский характер команды.
Оренбург же похоже наказал футбольный бог, подарив сначала два мяча в проигранной игре, а затем, насмотревшись на клоунаду подопечных Роберта Евдокима, отвернулся от команды. И это - честный счет!
Регистрация: 30.11.2013
№6 Написал: interested (Сегодня, 22:24) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Наказание за трусость. angry
Регистрация: 18.10.2013
№5 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 22:12) #
  • 0
  •  (4)
online

Хорошо всё . что хорошо заканчивается, фарт нужен в любом деле, игра забывается... результат остаётся . очень рад за Романа, конечно не хотелось бы доводить до валидола но вот так потихоньку к ПОБЕДЕ в ЧЕМПИОНАТЕ. НУ И КОНЕЧНО МАСТЕРСТВО ПРОМЕСА, ТАКОЙ УДАР В НУЖНЫЙ МОМЕНТ.


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
№4 Написал: utekay Россия (Сегодня, 22:06) #
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  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
вот ведь ирония...вырывает победу изначально ведя два мяча...ну прушники, слов нет


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№3 Написал: Лидер (Сегодня, 21:57) #
  • +1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Но креатив весь - от Жано


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Хоть ты лопни, хоть ты тресни, а Спартак - на первом месте!
Регистрация: 3.04.2017
№2 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 21:54) #
  • +4
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Обломилось у наших недругов, потирали руки небось и готовились отметить, но остались довольны все-таки мы, хотя очень опечалены терактом, радость ограничилась чувством горя,соболезнование Питеру.
Регистрация: 20.03.2014
№1 Написал: Colambous Переехал (Сегодня, 21:46) #
  • -14
  •  (20)
online

Понравился тренер мясных КАРЛИК-НОС


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Самое лучшее применение свинины,это шашлык.Заставить свинью играть в футбол,тоже самое,что метать перед ней биссер.
Регистрация: 24.11.2016
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