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Валерий Рейнгольд: "Спартаку" дали по ушам, а команда не сдалась и добилась своего

Валерий Рейнгольд: "Спартаку" дали по ушам, а команда не сдалась и добилась своегоМастер спорта СССР и бывший нападающий "Спартака" Валерий Рейнгольд в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги матча 21-го тура Премьер-Лиги между "красно-белыми" и "Оренбургом" (3:2).


- Мы с вами увидели футбольный спектакль с драматической концовкой. Я уже смирился с ничейным результатом перед финальным свистком. Потерянное преимущество в два мяча - следствие "расслабухи", я и сам принимал участие в подобных играх и понимаю, почему это происходит. Казалось бы, вроде бы "Спартак" всё делал правильно, и вдруг этот холодный душ.

"Спартак" в целом показал себя здорово, молодцы! Самое главное - футбол был для зрителя, народ балдел! Футболисты думали о победе, хотя все уже смирились с ничейным результатом. Футбол наказывает тебя, когда ты к этому виду спорта равнодушен.

"Оренбургу" было нечего терять, а "Спартак" в некоторых отрезках смотрелся очень нервозно. В голове команда наверняка держит погоню со стороны ЦСКА и "Зенита", отсюда и большое давление. Тем не менее, когда соперник сравнял, команда не бросила играть, футболисты не стали друг другу "пихать" и искать виноватых. Играли до конца, после чего Квинси Промес забил великолепный мяч.

Безусловно, "Оренбург" жалко. Команда смотрелась здорово, и случившееся в концовке с ней - большая для них трагедия. Думаю, в таких случаях ты думаешь, что лучше бы проиграл в основное время, чем в компенсированное. А в целом, побольше бы нам таких игр. Болельщики ждут такой интриги, такой борьбы. Мы уже соскучились по таким драматическим концовкам. Думаю, мы все можем поблагодарить обе команды за отличное зрелище.

Работа над ошибками? Есть одна ошибка у всего "Спартака" - расслабленность. В футбол нужно играть до конца, пока арбитр не завершит матч, играть нужно до финального свистка. При счёте 2:0 мы все предполагали, что будет разгром. Нужно ещё разобраться, почему не засчитали гол Боккетти, но... команда всё равно расслабилась и получила. Правильно Ребров указывал защитникам на то, чтобы не давали бить. Думаю, со всеми этими вопросами Каррера разберётся.

Тем не менее, я ещё раз хотел бы подчеркнуть: "Спартаку" дали по ушам, а команда не сдалась и добилась своего, продолжает лидировать с солидным отрывом. Команда билась до конца, и это говорит о том, что команда хочет стать чемпионом и верит в тренера. Вы видели, как Каррера скакал на бровке после третьего гола?! Я такого никогда раньше в исполнении тренера не видел. Но я также хочу поблагодарить за игру и "Оренбург", который помог создать такую интригу. Это был хороший футбол, и будь он чаще в нашем чемпионате, у нас давно бы была хорошая, конкурентоспособная сборная.
Теги: Рейнгольд Спартак
Вчера, 23:23
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10
(4)
№10 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 00:25) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Оренбургу конечно легче было, им за один только матч пол-лимона рублей премиальных обещали, а СпаМу только по выигрышу печенена всего-лишь один жалкий лимон иностранных денег. Как тут не растеряться и не расслабиться после 2-0.
Если урок мясные игроки не усвоили, то с Уфой им будет намного труднее, хотя отдельные болелы СпаМа и глумились над победой Локо над "посредственной" командой (Уфой).


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Регистрация: 2.05.2014
№9 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 00:18) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ПавКо
совершенно не факт...с Уфой вам бы разобраться wink

если как с Зенитом в крайней игре поставите двухэтажный автобус, зацепите ничейку, которая нас вполне устроит
Регистрация: 2.02.2012
№8 Написал: ПавКо Тушино-М (Сегодня, 00:04) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: SPV
вам по ушам Спартак наваляет

совершенно не факт...с Уфой вам бы разобраться wink

вот впереди у нас злой Краснодар - это реально, а каким приедет к нам спам - еще будем посмотреть blush


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...Истина редко бывает чистой и никогда однозначной...
***
Оскар Уайльд (Oscar Wilde, 1854-1900)
Регистрация: 21.08.2010
№7 Написал: Миша Люберцы Люберцы (Сегодня, 00:03) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Спартак сам себя отхлестал - по ушам, на радость - бомжеослам. Наверно, в голове у них пробежали тараканы от радости, с помутнением рассудка. И вдруг - куяк ,по башке, спартаковским болтом и опять - пи.да надеждам. Счастье , бомжеослы, долгим - не бывает...
Регистрация: 10.01.2014
№6 Написал: SPV Bryansk (Вчера, 23:49) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ПавКо
-- хотелось бы верить, что и мы поучаствуем...

Не волнуйся, вам по ушам Спартак наваляет не очнетесь, примерно как в первом круге laughing
Регистрация: 2.02.2012
№5 Написал: DimonYA Одинцово (Вчера, 23:37) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Конте после каждого гола Челси скачет по бровке как пацан ))
Регистрация: 26.07.2014
№4 Написал: Medv51 Россия (Вчера, 23:36) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
NIK-68,
Да вот только до последней минуты "щикотали" , и не только соперникам и себе )))
А вот с обороной и этой вот расслабленностью , надо что то делать и надеюсь Фартовый ( Каррера) найдёт нужный подход к этому .... звену !!!


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Вперёд КБ !!!!
Регистрация: 24.02.2014
№3 Написал: ПавКо Тушино-М (Вчера, 23:36) #
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
не может быть...кто же "дал по ушам" и кого все-таки "геройски дожали"??? Оренбург!?
- бред...а что же тогда Уфа "натворит"...а Зеня 16-го???
-- хотелось бы верить, что и мы поучаствуем... smirk

...тем интереснее будет концовка нашего чемпа!!!


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...Истина редко бывает чистой и никогда однозначной...
***
Оскар Уайльд (Oscar Wilde, 1854-1900)
Регистрация: 21.08.2010
№2 Написал: Спартак-навсегда Орёл (Вчера, 23:32) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Хорошо сказал, можно согласиться! Поздравляю Спартак! И, действительно, "Оренбург" было жаль... Конечно, то что мы победили - прекрасно, но жаль, что при этом проиграли они. Хорошо бились! С этим их тоже можно поздравить!


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Наши танки будут летать!
Победа будет за нами!!!
Регистрация: 6.03.2007
№1 Написал: NIK-68 Юг Руси (Вчера, 23:31) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
По каким ушам? Это просто пощекотали нервы ушастым бомжам,обломав их в последний момент!!!!!
Регистрация: 2.08.2015
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