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Валерий Рейнгольд: "Спартаку" дали по ушам, а команда не сдалась и добилась своего
Мастер спорта СССР и бывший нападающий "Спартака" Валерий Рейнгольд в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги матча 21-го тура Премьер-Лиги между "красно-белыми" и "Оренбургом" (3:2).
- Мы с вами увидели футбольный спектакль с драматической концовкой. Я уже смирился с ничейным результатом перед финальным свистком. Потерянное преимущество в два мяча - следствие "расслабухи", я и сам принимал участие в подобных играх и понимаю, почему это происходит. Казалось бы, вроде бы "Спартак" всё делал правильно, и вдруг этот холодный душ.
"Спартак" в целом показал себя здорово, молодцы! Самое главное - футбол был для зрителя, народ балдел! Футболисты думали о победе, хотя все уже смирились с ничейным результатом. Футбол наказывает тебя, когда ты к этому виду спорта равнодушен.
"Оренбургу" было нечего терять, а "Спартак" в некоторых отрезках смотрелся очень нервозно. В голове команда наверняка держит погоню со стороны ЦСКА и "Зенита", отсюда и большое давление. Тем не менее, когда соперник сравнял, команда не бросила играть, футболисты не стали друг другу "пихать" и искать виноватых. Играли до конца, после чего Квинси Промес забил великолепный мяч.
Безусловно, "Оренбург" жалко. Команда смотрелась здорово, и случившееся в концовке с ней - большая для них трагедия. Думаю, в таких случаях ты думаешь, что лучше бы проиграл в основное время, чем в компенсированное. А в целом, побольше бы нам таких игр. Болельщики ждут такой интриги, такой борьбы. Мы уже соскучились по таким драматическим концовкам. Думаю, мы все можем поблагодарить обе команды за отличное зрелище.
Работа над ошибками? Есть одна ошибка у всего "Спартака" - расслабленность. В футбол нужно играть до конца, пока арбитр не завершит матч, играть нужно до финального свистка. При счёте 2:0 мы все предполагали, что будет разгром. Нужно ещё разобраться, почему не засчитали гол Боккетти, но... команда всё равно расслабилась и получила. Правильно Ребров указывал защитникам на то, чтобы не давали бить. Думаю, со всеми этими вопросами Каррера разберётся.
Тем не менее, я ещё раз хотел бы подчеркнуть: "Спартаку" дали по ушам, а команда не сдалась и добилась своего, продолжает лидировать с солидным отрывом. Команда билась до конца, и это говорит о том, что команда хочет стать чемпионом и верит в тренера. Вы видели, как Каррера скакал на бровке после третьего гола?! Я такого никогда раньше в исполнении тренера не видел. Но я также хочу поблагодарить за игру и "Оренбург", который помог создать такую интригу. Это был хороший футбол, и будь он чаще в нашем чемпионате, у нас давно бы была хорошая, конкурентоспособная сборная.
- Мы с вами увидели футбольный спектакль с драматической концовкой. Я уже смирился с ничейным результатом перед финальным свистком. Потерянное преимущество в два мяча - следствие "расслабухи", я и сам принимал участие в подобных играх и понимаю, почему это происходит. Казалось бы, вроде бы "Спартак" всё делал правильно, и вдруг этот холодный душ.
"Спартак" в целом показал себя здорово, молодцы! Самое главное - футбол был для зрителя, народ балдел! Футболисты думали о победе, хотя все уже смирились с ничейным результатом. Футбол наказывает тебя, когда ты к этому виду спорта равнодушен.
"Оренбургу" было нечего терять, а "Спартак" в некоторых отрезках смотрелся очень нервозно. В голове команда наверняка держит погоню со стороны ЦСКА и "Зенита", отсюда и большое давление. Тем не менее, когда соперник сравнял, команда не бросила играть, футболисты не стали друг другу "пихать" и искать виноватых. Играли до конца, после чего Квинси Промес забил великолепный мяч.
Безусловно, "Оренбург" жалко. Команда смотрелась здорово, и случившееся в концовке с ней - большая для них трагедия. Думаю, в таких случаях ты думаешь, что лучше бы проиграл в основное время, чем в компенсированное. А в целом, побольше бы нам таких игр. Болельщики ждут такой интриги, такой борьбы. Мы уже соскучились по таким драматическим концовкам. Думаю, мы все можем поблагодарить обе команды за отличное зрелище.
Работа над ошибками? Есть одна ошибка у всего "Спартака" - расслабленность. В футбол нужно играть до конца, пока арбитр не завершит матч, играть нужно до финального свистка. При счёте 2:0 мы все предполагали, что будет разгром. Нужно ещё разобраться, почему не засчитали гол Боккетти, но... команда всё равно расслабилась и получила. Правильно Ребров указывал защитникам на то, чтобы не давали бить. Думаю, со всеми этими вопросами Каррера разберётся.
Тем не менее, я ещё раз хотел бы подчеркнуть: "Спартаку" дали по ушам, а команда не сдалась и добилась своего, продолжает лидировать с солидным отрывом. Команда билась до конца, и это говорит о том, что команда хочет стать чемпионом и верит в тренера. Вы видели, как Каррера скакал на бровке после третьего гола?! Я такого никогда раньше в исполнении тренера не видел. Но я также хочу поблагодарить за игру и "Оренбург", который помог создать такую интригу. Это был хороший футбол, и будь он чаще в нашем чемпионате, у нас давно бы была хорошая, конкурентоспособная сборная.
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