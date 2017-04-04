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Эвра хочет переманить в "Марсель" Манджукича

Защитник "Марселя" Патрис Эвра приглашает в клуб нападающего Марио Манджукича, утверждает L'Equipe.

Футболисты вместе защищали цвета "Ювентуса", а их дела ведет один агент. Контракт 30-летнего хорвата с туринцами истекает летом 2019 года. В текущем сезоне он провел 26 матчей и забил 5 голов в чемпионате Италии.
Теги: Эвра Манджукич Ювентус Марсель
Сегодня, 02:03
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