Кико Касилья: когда ты хорошо делаешь свою работу, а болельщики тебе потом аплодируют – это очень приятно

Вратарь "Реала" Кико Касилья поделился впечатлениями после победы над "Алавесом" (3:0) в матче 29-го тура испанской примеры."Мы добились крупной победы в матче, в котором у нас было не так уж много голевых моментов. Это была тяжёлая игра и поэтому мы очень довольны, что сумели победить и взять три очка. Когда ты хорошо делаешь свою работу, а болельщики тебе потом аплодируют – это очень приятно. Не пропустить – это важно для статистики и чувства уверенности в себе, но самое главное – это, конечно, победа", - цитирует Касилью официальный сайт "Реала".