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Алексис Санчес может сменить "Арсенал" на "Челси"
Нападающий "Арсенала" Алексис Санчес изъявил желание перейти в "Челси", передает "Газета.ru" со ссылкой на британские СМИ.
Сообщается, что "канониры" не намерены продавать одного из лидеров команды своим конкурентам. В тоже время сообщается, что синие готовы удовлетворить финансовые требования чилийского футболиста.
На Санчеса также претендует "ПСЖ". Контракт игрока с "Арсеналом" действует до лета 2018 года.
Сообщается, что "канониры" не намерены продавать одного из лидеров команды своим конкурентам. В тоже время сообщается, что синие готовы удовлетворить финансовые требования чилийского футболиста.
На Санчеса также претендует "ПСЖ". Контракт игрока с "Арсеналом" действует до лета 2018 года.
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