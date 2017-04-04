Квинси Промес догнал Артема Дзюбу в списке бомбардиров "Спартака"

Форвард "Спартака" Квинси Промес отметился голом в матче 21-го тура чемпионата России с "Оренбургом", который стал для него 39-м в футболке красно-белых.Нидерландский футболист опередил по количеству забитых мячей экс-нападающего "Спартака" Артема Дзюбу, который в настоящее время выступает за "Зенит".На счету Дзюбы 38 голов в 166 матчах за "Спартак", в то время, как Промесу на такое же количество голов потребовалась 81-а игра.