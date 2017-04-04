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Квинси Промес догнал Артема Дзюбу в списке бомбардиров "Спартака"

Форвард "Спартака" Квинси Промес отметился голом в матче 21-го тура чемпионата России с "Оренбургом", который стал для него 39-м в футболке красно-белых.

Нидерландский футболист опередил по количеству забитых мячей экс-нападающего "Спартака" Артема Дзюбу, который в настоящее время выступает за "Зенит".

На счету Дзюбы 38 голов в 166 матчах за "Спартак", в то время, как Промесу на такое же количество голов потребовалась 81-а игра.

Газета.ru
Теги: Промес Спартак Дзюба
Сегодня, 08:47
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№1 Написал: safonas (Сегодня, 08:51) #
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Дзюба не согласен, Спартаку слишком много пенальти дают бить, судьи на их стороне, все нечестно! Артемка лучший игрочище


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
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