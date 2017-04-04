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КДК РФС рассмотрит задержку матча "Спартак" - "Оренбург"
Контрольно-дисциплинарный комитет РФС на заседании в четверг рассмотрит задержку начала матча 21-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Оренбургом" на четыре минуты по вине гостей. Об этом сообщил председатель комитета Артур Григорьянц.
"Матч "Ростов" - "Краснодар" без замечаний. А в игре "Спартак" - "Оренбург" два замечания. Начало встречи было задержано на четыре минуты по вине команды гостей, а также болельщики "Спартака" использовали пиротехнику", - цитирует Григорьянца ТАСС.
Заседание КДК РФС состоится в четверг в Доме футбола в Москве.
"Матч "Ростов" - "Краснодар" без замечаний. А в игре "Спартак" - "Оренбург" два замечания. Начало встречи было задержано на четыре минуты по вине команды гостей, а также болельщики "Спартака" использовали пиротехнику", - цитирует Григорьянца ТАСС.
Заседание КДК РФС состоится в четверг в Доме футбола в Москве.
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