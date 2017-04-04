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КДК РФС рассмотрит задержку матча "Спартак" - "Оренбург"

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС на заседании в четверг рассмотрит задержку начала матча 21-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Оренбургом" на четыре минуты по вине гостей. Об этом сообщил председатель комитета Артур Григорьянц.

"Матч "Ростов" - "Краснодар" без замечаний. А в игре "Спартак" - "Оренбург" два замечания. Начало встречи было задержано на четыре минуты по вине команды гостей, а также болельщики "Спартака" использовали пиротехнику", - цитирует Григорьянца ТАСС.

Заседание КДК РФС состоится в четверг в Доме футбола в Москве.
Теги: Григорьянц
Сегодня, 10:30
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№3 Написал: venera Томская обл.Северск (Сегодня, 11:31) #
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Болеет за:
«Краснодар»
Девятикратные,
ставь минус и в скобках ...жалоба...спам-реклама....ч
ем быстрее все напишут,тем быстрее забанят
Регистрация: 15.04.2009
№2 Написал: Девятикратные Москва (Сегодня, 11:22) #
  • +1
  •  (1)

Цитата: Роман Лодон
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Почему таких рекламщиков не забанивают??? rage


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"Нет, дорогой мой, разруха не в клозетах, а в головах" (Ф.Ф.Преображенский)

Надеюсь мы всё это переживём...
Регистрация: 11.12.2007
№1 Написал: Роман Лодон (Сегодня, 11:09) #
  • -4
  •  (4)

Случайно наткнулся на сайт с договорными матчами в футболе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными договорняками. Сайт - insider4bet. c o m
Регистрация: 4.04.2017
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