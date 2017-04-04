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Роман Трушечкин: если "Спартак" выигрывает такие матчи, то кто же его теперь остановит?
Телекомментатор "Матч ТВ" Роман Трушечкин высказался относительно матча "Спартака" с "Оренбургом" (3:2) в 21-м туре РФПЛ.
"Тот случай, когда на пятой добавленной минуте пропускает не только "Оренбург", но и пара конкурентов "Спартака" в чемпионской гонке. В отдельном матче после такого уже не уйти от поражения. Но в турнире еще не поставлена точка. Если в оставшихся девяти турах "Спартаку" придется биться за свои победы на подобном пульсе, то я не знаю, есть ли вообще человеческие силы выдержать такое.
С другой стороны, вышла отменная драма. Матч, после которого сами собой пишутся слова про то, что если "Спартак" научился выигрывать такие матчи, то кто же его теперь остановит? То есть красно-белые взяли чисто чемпионский тон, отказавшись от всех остальных звучаний.
Играют так, что сами себе не оставляют шанса на другой исход. В общем, если сейчас отбросить сомнения про их выносливость, то спрашивается: если в последнюю треть сезона они врываются с такой мощью, с таким надрывом, то какой же еще результат, кроме золотого, для них теперь возможен?", - написал Трушечкин в своей колонке на "Матч ТВ".
"Тот случай, когда на пятой добавленной минуте пропускает не только "Оренбург", но и пара конкурентов "Спартака" в чемпионской гонке. В отдельном матче после такого уже не уйти от поражения. Но в турнире еще не поставлена точка. Если в оставшихся девяти турах "Спартаку" придется биться за свои победы на подобном пульсе, то я не знаю, есть ли вообще человеческие силы выдержать такое.
С другой стороны, вышла отменная драма. Матч, после которого сами собой пишутся слова про то, что если "Спартак" научился выигрывать такие матчи, то кто же его теперь остановит? То есть красно-белые взяли чисто чемпионский тон, отказавшись от всех остальных звучаний.
Играют так, что сами себе не оставляют шанса на другой исход. В общем, если сейчас отбросить сомнения про их выносливость, то спрашивается: если в последнюю треть сезона они врываются с такой мощью, с таким надрывом, то какой же еще результат, кроме золотого, для них теперь возможен?", - написал Трушечкин в своей колонке на "Матч ТВ".
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