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Роман Трушечкин: если "Спартак" выигрывает такие матчи, то кто же его теперь остановит?

Телекомментатор "Матч ТВ" Роман Трушечкин высказался относительно матча "Спартака" с "Оренбургом" (3:2) в 21-м туре РФПЛ.

"Тот случай, когда на пятой добавленной минуте пропускает не только "Оренбург", но и пара конкурентов "Спартака" в чемпионской гонке. В отдельном матче после такого уже не уйти от поражения. Но в турнире еще не поставлена точка. Если в оставшихся девяти турах "Спартаку" придется биться за свои победы на подобном пульсе, то я не знаю, есть ли вообще человеческие силы выдержать такое.

С другой стороны, вышла отменная драма. Матч, после которого сами собой пишутся слова про то, что если "Спартак" научился выигрывать такие матчи, то кто же его теперь остановит? То есть красно-белые взяли чисто чемпионский тон, отказавшись от всех остальных звучаний.

Играют так, что сами себе не оставляют шанса на другой исход. В общем, если сейчас отбросить сомнения про их выносливость, то спрашивается: если в последнюю треть сезона они врываются с такой мощью, с таким надрывом, то какой же еще результат, кроме золотого, для них теперь возможен?", - написал Трушечкин в своей колонке на "Матч ТВ".
Теги: Спартак
Сегодня, 11:49
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(1)
№2 Написал: ww Белгород (Сегодня, 11:57) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
тьфу-тьфу-тьфу и все через левое плечо!


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не знаю кто, не знаю как, но я болею за СПАРТАК!
Регистрация: 14.11.2012
№1 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 11:54) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Тьфу на вас


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
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