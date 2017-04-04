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Диего Марадона хочет подать в суд на производителей симулятора Pro Evolution Soccer

Экс-игрок сборной Аргентины Диего Марадона обвинил японскую компанию Konami в незаконном использовании его образа в футбольном симуляторе Pro Evolution Soccer 2017.

"Я узнал, что используется мой образ в игре PES 2017. К сожалению, моему адвокату Матиасу Морла придётся инициировать соответствующие судебные действия. Надеюсь, что это не очередная афера", – написал экс-форвард "Наполи" в Фейсбуке.

В свою очередь, компания Konami ответила на высказывания легендарного футболиста.

– ?Недавно появились новости о том, что в PES 2017 без соответствующего разрешения используется один из игроков. Наша компания использует образ футболиста надлежащим образом в рамках имеющейся лицензии, – отмечается в заявлении пресс-службы японской фирмы.

Sportbox
Теги: Марадона
Сегодня, 12:57
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№1 Написал: Поло (Сегодня, 13:19) #
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Вот что происходит, когда компания тратит на движок, а не на бесполезный контент, вроде 7 лиги Английского чемпионата:)
Регистрация: 23.03.2017
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