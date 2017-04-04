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Алексей Сорокин: безопасность на Кубке конфедераций и ЧМ-2018 будет обеспечена на высочайшем уровне (1)
Диего Марадона хочет подать в суд на производителей симулятора Pro Evolution Soccer
Экс-игрок сборной Аргентины Диего Марадона обвинил японскую компанию Konami в незаконном использовании его образа в футбольном симуляторе Pro Evolution Soccer 2017.
"Я узнал, что используется мой образ в игре PES 2017. К сожалению, моему адвокату Матиасу Морла придётся инициировать соответствующие судебные действия. Надеюсь, что это не очередная афера", – написал экс-форвард "Наполи" в Фейсбуке.
В свою очередь, компания Konami ответила на высказывания легендарного футболиста.
– ?Недавно появились новости о том, что в PES 2017 без соответствующего разрешения используется один из игроков. Наша компания использует образ футболиста надлежащим образом в рамках имеющейся лицензии, – отмечается в заявлении пресс-службы японской фирмы.
Sportbox
"Я узнал, что используется мой образ в игре PES 2017. К сожалению, моему адвокату Матиасу Морла придётся инициировать соответствующие судебные действия. Надеюсь, что это не очередная афера", – написал экс-форвард "Наполи" в Фейсбуке.
В свою очередь, компания Konami ответила на высказывания легендарного футболиста.
– ?Недавно появились новости о том, что в PES 2017 без соответствующего разрешения используется один из игроков. Наша компания использует образ футболиста надлежащим образом в рамках имеющейся лицензии, – отмечается в заявлении пресс-службы японской фирмы.
Sportbox
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