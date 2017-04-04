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Алексей Сорокин: безопасность на Кубке конфедераций и ЧМ-2018 будет обеспечена на высочайшем уровне (1)
Станислав Черчесов: в какой-либо форме лимит есть во всех странах
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказал свое мнение по поводу лимита на легионеров.
"Когда сказали, что в нашей лиге будет лимит "10+15", был обеими руками "за". В каком-то виде лимит должен быть. И ни один серьезный клуб не будет засорять свой состав игроками из-за рубежа, если они невысокого класса.
Лимит нужен, и он есть во всех странах, где мне доводилось работать. И в Англии он есть. Вопрос только в его форме", – цитирует Черчесова "Советский спорт".
"Когда сказали, что в нашей лиге будет лимит "10+15", был обеими руками "за". В каком-то виде лимит должен быть. И ни один серьезный клуб не будет засорять свой состав игроками из-за рубежа, если они невысокого класса.
Лимит нужен, и он есть во всех странах, где мне доводилось работать. И в Англии он есть. Вопрос только в его форме", – цитирует Черчесова "Советский спорт".
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