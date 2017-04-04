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Станислав Черчесов: в какой-либо форме лимит есть во всех странах

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказал свое мнение по поводу лимита на легионеров.

"Когда сказали, что в нашей лиге будет лимит "10+15", был обеими руками "за". В каком-то виде лимит должен быть. И ни один серьезный клуб не будет засорять свой состав игроками из-за рубежа, если они невысокого класса.

Лимит нужен, и он есть во всех странах, где мне доводилось работать. И в Англии он есть. Вопрос только в его форме", – цитирует Черчесова "Советский спорт".
Теги: Черчесов
Сегодня, 12:59
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№1 Написал: Академия (Сегодня, 13:29) #
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так сделайте лимит на качеств, а не на количество на поле Россиян

Смотрел вчера Спартак, нападение в основном иностранцы, какой толк от лимита, если паспортистами, затыкают не особо важные точки на поле. Из-за этого у нас нет конкуренции центрально, потому что в основном в защите паспортисты играют на краях. Опорники практически во всех командах иностранцы. Нападающие, те кто борятся за медали у всех иностранцы. А потом у нас сборная собранная из тех кем просто места закрывали.
Регистрация: 20.06.2016
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