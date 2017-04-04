Фанаты "Арсенала" провели акцию против Арсена Венегра (фото)

Пресс-конференция тренеров в преддверии матча 31-го тура АПЛ между "Арсеналом" и "Вест Хэмом" задержалась из-за акции протеста болельщиков.Фанаты "Арсенала" собрались возле тренировочной базы клуба в знак протеста против главного тренера Арсена Венгера. Болельщики категорически не согласны с возможным продлением контракта с 67-летним специалистом.