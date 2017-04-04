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Алексей Сорокин: безопасность на Кубке конфедераций и ЧМ-2018 будет обеспечена на высочайшем уровне (1)
Алексей Сорокин: безопасность на Кубке конфедераций и ЧМ-2018 будет обеспечена на высочайшем уровне (1)
Фанаты "Арсенала" провели акцию против Арсена Венегра (фото)
Пресс-конференция тренеров в преддверии матча 31-го тура АПЛ между "Арсеналом" и "Вест Хэмом" задержалась из-за акции протеста болельщиков.
Фанаты "Арсенала" собрались возле тренировочной базы клуба в знак протеста против главного тренера Арсена Венгера. Болельщики категорически не согласны с возможным продлением контракта с 67-летним специалистом.
Sportbox
Фанаты "Арсенала" собрались возле тренировочной базы клуба в знак протеста против главного тренера Арсена Венгера. Болельщики категорически не согласны с возможным продлением контракта с 67-летним специалистом.
Sportbox
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