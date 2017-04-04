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Фанаты "Арсенала" провели акцию против Арсена Венегра (фото)

Пресс-конференция тренеров в преддверии матча 31-го тура АПЛ между "Арсеналом" и "Вест Хэмом" задержалась из-за акции протеста болельщиков.

Фанаты "Арсенала" собрались возле тренировочной базы клуба в знак протеста против главного тренера Арсена Венгера. Болельщики категорически не согласны с возможным продлением контракта с 67-летним специалистом.



Sportbox
Теги: Венгер Арсенал
Сегодня, 13:42
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2
(1)
№2 Написал: Lord Москва-Тверь (Сегодня, 14:38) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Ну если 2 человека - это фанаты тогда да, пора Венгеру домой.
Клоуны те, кто новости такие выпускают...
Регистрация: 11.07.2006
№1 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 13:55) #
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крутая акция)))))))
где-то, в глуши, за забором, собрались 2 революционера и провели масштабнейшую акцию в количестве 2 человек с масками, плакатами и плюшевыми собаками !
маладцы!
теперь Венгер точно уедет!


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
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