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Алексей Сорокин: безопасность на Кубке конфедераций и ЧМ-2018 будет обеспечена на высочайшем уровне (1)
в Волгограде начали монтаж гидравлической системы для подъема крыши стадиона
Строители волгоградского стадиона ЧМ-2018 в России начали монтировать гидравлическую систему для подъема уникальной вантовой кровли сооружения. Об этом сообщила представитель генподрядчика - компании "Стройтрансгаз", Мария Руденко.
"Строители уже выполняют монтаж технологического оборудования, необходимого для подъема уникальной вантовой кровли "Волгоград Арены". На компрессионном кольце, расположенном на высоте 40 метров, будут смонтированы 12 гидравлических маслостанций и маслопровод.
Это оборудование обеспечит необходимое давление в домкратах, при помощи которых специалисты выполнят поэтапный подъем вантовой системы в проектное положение над трибунами. Управление гидравлической системой будет проходить с помощью специального программного обеспечения и оборудования, доставленного на время монтажа из Франции", - цитирует Руденко Welcome2018.
Она отметила, что геодезическая выверка тросов вантовой системы, разложенных на временных конструкциях, завершена. На компрессионное кольцо установлено 62 из 88 домкратов. Одновременно на площади будущего футбольного поля производится устройство рельсовых путей для движения башенных кранов, при помощи которых будет выполняться подъем вантовой системы, ее дооснащение конструктивными элементами и перестановка гидравлического оборудования для второго этапа подъема.
Как сообщили в пресс-службе генподрядчика, на стройке продолжаются работы по внутренней отделке помещений стадиона, монтажу внутренних инженерных сетей. В отдельно стоящих зданиях подстанций начат монтаж силового оборудования (трансформаторов).
Завершено устройство откоса в пределах границ площадки строительства - подготовленная территория передана под устройство локальных очистных сооружений ливневых сточных вод. Строители приступили к разработке грунта и его замещению в зоне стыковки с будущей рокадной дорогой по правому берегу реки Волги.
"Строители уже выполняют монтаж технологического оборудования, необходимого для подъема уникальной вантовой кровли "Волгоград Арены". На компрессионном кольце, расположенном на высоте 40 метров, будут смонтированы 12 гидравлических маслостанций и маслопровод.
Это оборудование обеспечит необходимое давление в домкратах, при помощи которых специалисты выполнят поэтапный подъем вантовой системы в проектное положение над трибунами. Управление гидравлической системой будет проходить с помощью специального программного обеспечения и оборудования, доставленного на время монтажа из Франции", - цитирует Руденко Welcome2018.
Она отметила, что геодезическая выверка тросов вантовой системы, разложенных на временных конструкциях, завершена. На компрессионное кольцо установлено 62 из 88 домкратов. Одновременно на площади будущего футбольного поля производится устройство рельсовых путей для движения башенных кранов, при помощи которых будет выполняться подъем вантовой системы, ее дооснащение конструктивными элементами и перестановка гидравлического оборудования для второго этапа подъема.
Как сообщили в пресс-службе генподрядчика, на стройке продолжаются работы по внутренней отделке помещений стадиона, монтажу внутренних инженерных сетей. В отдельно стоящих зданиях подстанций начат монтаж силового оборудования (трансформаторов).
Завершено устройство откоса в пределах границ площадки строительства - подготовленная территория передана под устройство локальных очистных сооружений ливневых сточных вод. Строители приступили к разработке грунта и его замещению в зоне стыковки с будущей рокадной дорогой по правому берегу реки Волги.
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