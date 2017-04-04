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Владислав Игнатьев: хочу выиграть Кубок России со времени финала 2015 года
Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев рассказал, почему необходимо выиграть Кубок России.
– Ты обмолвился, что в большом футболе серьезная конкуренция. По-твоему, если играть не в РФПЛ, то можно не играть вообще?
– Всем хочется счастливой долгой карьеры – поиграть на высоком уровне. Но вот я вспоминаю себя – успел поиграть чуть ли не во всех лигах страны. Так что знаю об этом не понаслышке. Поиграл даже за нефтеперерабатывающий завод в Нижнекамске. Так что путь до «Локомотива» был непростым. Все эти травмы… Страшное дело. Но оно того стоило, – цитирует полузащитника официальный сайт клуба.
– Команда нефтеперерабатывающего завода – звучит солидно!
– Да уж. Я занимался в ДЮСШ «Заря» в родных Набережных Челнах. Стал выбор: местный «КАМАЗ» или команда НПЗ. Честно скажу, в Нижнекамске были лучше условия для игры в футбол, поэтому, посоветовавшись со своим тренером, я принял решение уехать в соседний город. Правда, в «КАМАЗ» я вскоре вернулся. Прошло уже 13 лет – не вспомню всех деталей, но знаю одно – я принял верное решение в тот момент.
– Неужели тебе, еще мальчишке, не хотелось получить все и сразу: переехать в Казань, Санкт-Петербург, Москву?
– Мысли были, но в тот момент это звучало несколько фантастически. Всему свое время. А впервые я задумался о премьер-лиге, когда начал более-менее стабильно играть в первом дивизионе: начал понимать, что какие-то шансы могут быть. Так и случилось – мы удачно сыграли против «Крыльев» в матче Кубка, Леонид Слуцкий заметил меня и пригласил к себе. Конечно, это был серьезный шаг для моей карьеры.
– Какие самые сложные моменты в карьере Владислава Игнатьева?
– Когда ты набираешь форму, и все получается, а потом на ровном месте ломаешься. Это очень тяжело морально – руки опускаются, признаюсь. К сожалению, это неотъемлемая часть футбола, и через это нужно проходить. Хорошо, что есть семья, которая в такие минуты не дает упасть духом. Много было разных моментов: стараюсь их не запоминать и жить сегодняшним днем.
– Насколько тебе комфортно на позиции, которую тебе доверяет Юрий Семин?
– А ты про какую именно? – улыбается Владислав. – На вторых сборах мы попробовали новую схему – был результат, тренерский штаб остался доволен. Значит, мы должны развивать эту тактику, чтобы все действия на поле дошли до автоматизма. Взяли у «Челси»? Возможно, не знаю – многие команды так играют. Хотя «аристократы» в Англии на первом месте идут… Почему нет? Нужно время, чтобы полностью перестроиться.
– До этого мог представить, что будешь играть в защите?
– Хм… Я уже играл в обороне – и опять же при Юрии Палыче – он наигрывал меня в 2010 году на сборах на этой позиции. Спустя шесть лет история повторяется. Не так важно, где играть – хочется приносить пользу команде и просто наслаждаться футболом.
– Кубок – главная цель на сезон или еще есть надежды на чемпионат?
– Мы можем и в Кубке успешно выступить (то есть выиграть его), так и в чемпионате подняться высоко. В таблице сейчас большая плотность, одна-две игры могут поменять ситуацию полностью. У нас собраны классные футболисты, мы отдаемся на тренировках, поэтому все в наших руках.
– Неужели в голове нет мыслей, что для выполнения главной задачи сезона – попадания в еврокубки – достаточно выиграть всего два матча в Кубке России?
– В Кубке все непредсказуемо: вне зависимости от уровня и статуса соперников. Атакуешь, создаешь моменты, а тебе «шальной» залетает и все – ты не у дел. Так что не надо заранее распределять силы. Кроме того, десятое место – это не место «Локомотива» в любом случае. Нужно исправлять ситуацию. Я считаю, что даже при выигранном Кубке это будет неудачным результатом.
– «Уфа» удивительно здорово играет в этом сезоне. В чем сила этой команды?
– С приходом нового тренера все стараются себя проявить – так всегда происходит. Плюс пришли новые футболисты. Тот же Саша Беленов, которого я очень хорошо знаю, творит чудеса и по праву заслужил вызов в сборную. Они практически не пропускают – будем тщательно разбирать их игру. Нам предстоит тяжелейший матч. Права на ошибку нет.
– Две игры подряд с «Уфой» – это плюс или минус?
– Каждый матч – отдельная история. Надеюсь, что в среду придет много болельщиков поддержать команду. Что касается меня, то я очень хочу завоевать трофей. Еще с финала 2015 года, когда я забил в ворота «Локомотива». Хочу поднять кубок над головой, и сейчас есть отличные шансы сделать это!
ФК "Локомотив"
– Ты обмолвился, что в большом футболе серьезная конкуренция. По-твоему, если играть не в РФПЛ, то можно не играть вообще?
– Всем хочется счастливой долгой карьеры – поиграть на высоком уровне. Но вот я вспоминаю себя – успел поиграть чуть ли не во всех лигах страны. Так что знаю об этом не понаслышке. Поиграл даже за нефтеперерабатывающий завод в Нижнекамске. Так что путь до «Локомотива» был непростым. Все эти травмы… Страшное дело. Но оно того стоило, – цитирует полузащитника официальный сайт клуба.
– Команда нефтеперерабатывающего завода – звучит солидно!
– Да уж. Я занимался в ДЮСШ «Заря» в родных Набережных Челнах. Стал выбор: местный «КАМАЗ» или команда НПЗ. Честно скажу, в Нижнекамске были лучше условия для игры в футбол, поэтому, посоветовавшись со своим тренером, я принял решение уехать в соседний город. Правда, в «КАМАЗ» я вскоре вернулся. Прошло уже 13 лет – не вспомню всех деталей, но знаю одно – я принял верное решение в тот момент.
– Неужели тебе, еще мальчишке, не хотелось получить все и сразу: переехать в Казань, Санкт-Петербург, Москву?
– Мысли были, но в тот момент это звучало несколько фантастически. Всему свое время. А впервые я задумался о премьер-лиге, когда начал более-менее стабильно играть в первом дивизионе: начал понимать, что какие-то шансы могут быть. Так и случилось – мы удачно сыграли против «Крыльев» в матче Кубка, Леонид Слуцкий заметил меня и пригласил к себе. Конечно, это был серьезный шаг для моей карьеры.
– Какие самые сложные моменты в карьере Владислава Игнатьева?
– Когда ты набираешь форму, и все получается, а потом на ровном месте ломаешься. Это очень тяжело морально – руки опускаются, признаюсь. К сожалению, это неотъемлемая часть футбола, и через это нужно проходить. Хорошо, что есть семья, которая в такие минуты не дает упасть духом. Много было разных моментов: стараюсь их не запоминать и жить сегодняшним днем.
– Насколько тебе комфортно на позиции, которую тебе доверяет Юрий Семин?
– А ты про какую именно? – улыбается Владислав. – На вторых сборах мы попробовали новую схему – был результат, тренерский штаб остался доволен. Значит, мы должны развивать эту тактику, чтобы все действия на поле дошли до автоматизма. Взяли у «Челси»? Возможно, не знаю – многие команды так играют. Хотя «аристократы» в Англии на первом месте идут… Почему нет? Нужно время, чтобы полностью перестроиться.
– До этого мог представить, что будешь играть в защите?
– Хм… Я уже играл в обороне – и опять же при Юрии Палыче – он наигрывал меня в 2010 году на сборах на этой позиции. Спустя шесть лет история повторяется. Не так важно, где играть – хочется приносить пользу команде и просто наслаждаться футболом.
– Кубок – главная цель на сезон или еще есть надежды на чемпионат?
– Мы можем и в Кубке успешно выступить (то есть выиграть его), так и в чемпионате подняться высоко. В таблице сейчас большая плотность, одна-две игры могут поменять ситуацию полностью. У нас собраны классные футболисты, мы отдаемся на тренировках, поэтому все в наших руках.
– Неужели в голове нет мыслей, что для выполнения главной задачи сезона – попадания в еврокубки – достаточно выиграть всего два матча в Кубке России?
– В Кубке все непредсказуемо: вне зависимости от уровня и статуса соперников. Атакуешь, создаешь моменты, а тебе «шальной» залетает и все – ты не у дел. Так что не надо заранее распределять силы. Кроме того, десятое место – это не место «Локомотива» в любом случае. Нужно исправлять ситуацию. Я считаю, что даже при выигранном Кубке это будет неудачным результатом.
– «Уфа» удивительно здорово играет в этом сезоне. В чем сила этой команды?
– С приходом нового тренера все стараются себя проявить – так всегда происходит. Плюс пришли новые футболисты. Тот же Саша Беленов, которого я очень хорошо знаю, творит чудеса и по праву заслужил вызов в сборную. Они практически не пропускают – будем тщательно разбирать их игру. Нам предстоит тяжелейший матч. Права на ошибку нет.
– Две игры подряд с «Уфой» – это плюс или минус?
– Каждый матч – отдельная история. Надеюсь, что в среду придет много болельщиков поддержать команду. Что касается меня, то я очень хочу завоевать трофей. Еще с финала 2015 года, когда я забил в ворота «Локомотива». Хочу поднять кубок над головой, и сейчас есть отличные шансы сделать это!
ФК "Локомотив"
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