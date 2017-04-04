"Спартак" обновит сайт и откроет офис и филиал академии в Китае

Вице-президент "Спартака" Наиль Измайлов рассказал о том, что планируется сделать для развития инфраструктуры клуба."В следующем сезоне клуб планирует открыть офис и филиал академии в Китае. В данный момент мы ведем переговоры с представителями Китая. В этом году ожидается приезд китайской детской команды к нам в академию.Также в ближайшем будущем клуб планирует обновить официальный сайт, который будет доступен болельщикам на английском, испанском и китайском языках, - заявил Измайлов.