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"Спартак" обновит сайт и откроет офис и филиал академии в Китае

Вице-президент "Спартака" Наиль Измайлов рассказал о том, что планируется сделать для развития инфраструктуры клуба.


"В следующем сезоне клуб планирует открыть офис и филиал академии в Китае. В данный момент мы ведем переговоры с представителями Китая. В этом году ожидается приезд китайской детской команды к нам в академию.

Также в ближайшем будущем клуб планирует обновить официальный сайт, который будет доступен болельщикам на английском, испанском и китайском языках, - заявил Измайлов.

ТАСС
Теги: Спартак
Сегодня, 14:53
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