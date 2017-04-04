Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Новости партнеров

Денис Колодин: "Гомель"? На данный момент нахожусь дома

Бывший защитник сборной России Денис Колодин прокомментировал информацию в СМИ о возможном переходе в "Гомель".

– Денис, появилась информация о том, что вы переходите в белорусский "Гомель". Так ли это на самом деле?

– Нет, на данный момент я нахожусь дома. Дальнейшие планы? Ничего пока не знаю, – цитирует Колодина "СЭ".
Теги: Колодин
Сегодня, 14:54
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.