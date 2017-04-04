Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
07:35
Алексей Сорокин: безопасность на Кубке конфедераций и ЧМ-2018 будет обеспечена на высочайшем уровне (1)
Алексей Сорокин: безопасность на Кубке конфедераций и ЧМ-2018 будет обеспечена на высочайшем уровне (1)
Денис Колодин: "Гомель"? На данный момент нахожусь дома
Бывший защитник сборной России Денис Колодин прокомментировал информацию в СМИ о возможном переходе в "Гомель".
– Денис, появилась информация о том, что вы переходите в белорусский "Гомель". Так ли это на самом деле?
– Нет, на данный момент я нахожусь дома. Дальнейшие планы? Ничего пока не знаю, – цитирует Колодина "СЭ".
– Денис, появилась информация о том, что вы переходите в белорусский "Гомель". Так ли это на самом деле?
– Нет, на данный момент я нахожусь дома. Дальнейшие планы? Ничего пока не знаю, – цитирует Колодина "СЭ".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.