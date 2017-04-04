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Алексей Сорокин: безопасность на Кубке конфедераций и ЧМ-2018 будет обеспечена на высочайшем уровне (1)
Алексей Сорокин: безопасность на Кубке конфедераций и ЧМ-2018 будет обеспечена на высочайшем уровне (1)
СМИ: Златан Ибрагимович летом перейдет в "Лос-Анджелес Гэлакси"
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович по окончании сезона перейдет в "Лос-Анджелес Гэлакси", передает FOX Deportes.
Сообщается, что шведский футболист не будет продлевать соглашение с "МЮ", а переберется в MLS. На данный момент стороны обговорили еще не все вопросы будущего контракта.
Сообщается, что шведский футболист не будет продлевать соглашение с "МЮ", а переберется в MLS. На данный момент стороны обговорили еще не все вопросы будущего контракта.
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