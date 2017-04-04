Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Новости партнеров

"Зенит" не пустит на матч с "Анжи" болельщиков с большими сумками и рюкзаками

"Зенит" намерен усилить меры по обеспечению безопасности на ближайшей домашней игре чемпионата России против "Анжи", передает официальный сайт сине-бело-голубых.

В частности, на стадион не будут допущены болельщики, имеющие при себе сумки, рюкзаки, портфели, пакеты и другие габаритные вещи.
Теги: Зенит
Сегодня, 15:49
Напечатать
1
(1)
№1 Написал: Losgehts Besser als RUSS-land (Сегодня, 15:54) #
  • -1
  •  (1)

И мошонки.
Дурь.
1984
Регистрация: 8.12.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.