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07:35
Алексей Сорокин: безопасность на Кубке конфедераций и ЧМ-2018 будет обеспечена на высочайшем уровне (1)
Алексей Сорокин: безопасность на Кубке конфедераций и ЧМ-2018 будет обеспечена на высочайшем уровне (1)
"Зенит" не пустит на матч с "Анжи" болельщиков с большими сумками и рюкзаками
"Зенит" намерен усилить меры по обеспечению безопасности на ближайшей домашней игре чемпионата России против "Анжи", передает официальный сайт сине-бело-голубых.
В частности, на стадион не будут допущены болельщики, имеющие при себе сумки, рюкзаки, портфели, пакеты и другие габаритные вещи.
В частности, на стадион не будут допущены болельщики, имеющие при себе сумки, рюкзаки, портфели, пакеты и другие габаритные вещи.
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