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Квинси Промес: работай без лишнего шума, пусть твой успех говорит за тебя

Нападающий "Спартака" Квинси Промес высказал свое отношение к своей удачной игре против "Оренбурга". Напомним, голландец забил победный гол на 95-й минуте встречи.

"Работай без лишнего шума, пусть твой успех говорит за тебя", - написал Промес в Инстаграме.

Теги: Промес Спартак
Сегодня, 15:59
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(3)
№5 Написал: ramil Россия (Сегодня, 16:30) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
комментарий Дзюбы: моя твоя не понимать smile
Регистрация: 17.05.2016
№4 Написал: Сибирячок (Сегодня, 16:19) #
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Сибирь»
и ведь прав.


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Принципиально не общаюсь с болельщиками зенита.
Регистрация: 17.10.2016
№3 Написал: raiskayumov reg02 (Сегодня, 16:15) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Антоха, ты лучший!!!!!!


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только СПАРТАК М и РОССИЯ
Регистрация: 29.03.2009
№2 Написал: ww Белгород (Сегодня, 16:13) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Ты прав, Братуха!


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не знаю кто, не знаю как, но я болею за СПАРТАК!
Регистрация: 14.11.2012
№1 Написал: sterchin sterchin (Сегодня, 16:12) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Молодец!
Спасибо!
Удачи тебе и Спартаку!
Регистрация: 21.08.2014
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