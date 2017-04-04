Квинси Промес: работай без лишнего шума, пусть твой успех говорит за тебя

Нападающий "Спартака" Квинси Промес высказал свое отношение к своей удачной игре против "Оренбурга". Напомним, голландец забил победный гол на 95-й минуте встречи."Работай без лишнего шума, пусть твой успех говорит за тебя", - написал Промес в Инстаграме.