Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Новости партнеров

Килиан Мбаппе: у "Монако" есть шансы на победу в Лиге чемпионов

Нападающий "Монако" Килиан Мбаппе-Лоттин заявил, что монегаски могут выиграть Лигу чемпионов в нынешнем сезоне.

"Мы выбили "Манчестер Сити" в 1/8 финала. Естественно, что у нас есть шансы на победу в турнире. Если каждый член нашей команды покажет свой максимум, то задача станет выполнимой", - цитирует игрока Telefoot.
Теги: Монако
Сегодня, 18:27
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.