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Российские телеканалы отказываются приобретать права на трансляцию матчей КК-2017 и ЧМ-2018 (1)
Российские телеканалы отказываются приобретать права на трансляцию матчей КК-2017 и ЧМ-2018 (1)
Килиан Мбаппе: у "Монако" есть шансы на победу в Лиге чемпионов
Нападающий "Монако" Килиан Мбаппе-Лоттин заявил, что монегаски могут выиграть Лигу чемпионов в нынешнем сезоне.
"Мы выбили "Манчестер Сити" в 1/8 финала. Естественно, что у нас есть шансы на победу в турнире. Если каждый член нашей команды покажет свой максимум, то задача станет выполнимой", - цитирует игрока Telefoot.
"Мы выбили "Манчестер Сити" в 1/8 финала. Естественно, что у нас есть шансы на победу в турнире. Если каждый член нашей команды покажет свой максимум, то задача станет выполнимой", - цитирует игрока Telefoot.
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