Килиан Мбаппе: у "Монако" есть шансы на победу в Лиге чемпионов

Нападающий "Монако" Килиан Мбаппе-Лоттин заявил, что монегаски могут выиграть Лигу чемпионов в нынешнем сезоне."Мы выбили "Манчестер Сити" в 1/8 финала. Естественно, что у нас есть шансы на победу в турнире. Если каждый член нашей команды покажет свой максимум, то задача станет выполнимой", - цитирует игрока Telefoot.