Квеси Аппиа вновь возглавил сборную Ганы

Квеси Аппиа возглавил сборную Ганы, сообщает официальный сайт федерации футбола страны.Для 56-летнего специалиста это уже второй приход в главную сборную страны. Впервые Аппиа был назначен на должность главного тренера сборной Ганы в апреле 2012 года и он сумел вывести команду на чемпионат мира в Бразилии, но сразу после мирового первенства Аппиа покинул свой пост.