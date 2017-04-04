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Квеси Аппиа вновь возглавил сборную Ганы

Квеси Аппиа возглавил сборную Ганы, сообщает официальный сайт федерации футбола страны.

Для 56-летнего специалиста это уже второй приход в главную сборную страны. Впервые Аппиа был назначен на должность главного тренера сборной Ганы в апреле 2012 года и он сумел вывести команду на чемпионат мира в Бразилии, но сразу после мирового первенства Аппиа покинул свой пост.
Теги: Сборная Ганы
Сегодня, 18:46
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