Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
19:31
Российские телеканалы отказываются приобретать права на трансляцию матчей КК-2017 и ЧМ-2018 (1)
Российские телеканалы отказываются приобретать права на трансляцию матчей КК-2017 и ЧМ-2018 (1)
Квеси Аппиа вновь возглавил сборную Ганы
Квеси Аппиа возглавил сборную Ганы, сообщает официальный сайт федерации футбола страны.
Для 56-летнего специалиста это уже второй приход в главную сборную страны. Впервые Аппиа был назначен на должность главного тренера сборной Ганы в апреле 2012 года и он сумел вывести команду на чемпионат мира в Бразилии, но сразу после мирового первенства Аппиа покинул свой пост.
Для 56-летнего специалиста это уже второй приход в главную сборную страны. Впервые Аппиа был назначен на должность главного тренера сборной Ганы в апреле 2012 года и он сумел вывести команду на чемпионат мира в Бразилии, но сразу после мирового первенства Аппиа покинул свой пост.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.