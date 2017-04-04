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Мэтью Лоутон продлил контракт с "Бернли"

Защитник "Бернли" Мэтью Лоутон подписал новый контракт с командой, сообщает официальный сайт клуба.

Новое соглашение сторон рассчитано до лета 2020 года. Нынешний контракт футболиста закачивался в 2018 году.
Теги: Бернли
Сегодня, 19:49
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