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20:27
У А.Березуцкого повреждение мышцы задней поверхности голени, а Головин тренировался в общей группе
У А.Березуцкого повреждение мышцы задней поверхности голени, а Головин тренировался в общей группе
19:31
Российские телеканалы отказываются приобретать права на трансляцию матчей КК-2017 и ЧМ-2018 (12)
Российские телеканалы отказываются приобретать права на трансляцию матчей КК-2017 и ЧМ-2018 (12)
Мэтью Лоутон продлил контракт с "Бернли"
Защитник "Бернли" Мэтью Лоутон подписал новый контракт с командой, сообщает официальный сайт клуба.
Новое соглашение сторон рассчитано до лета 2020 года. Нынешний контракт футболиста закачивался в 2018 году.
Новое соглашение сторон рассчитано до лета 2020 года. Нынешний контракт футболиста закачивался в 2018 году.
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