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"Генгам" обыграл "Этуаль" в 1/4 финала Кубка Франции

"Этуаль" в четвертьфинальном матче Кубка Франции уступил "Генгаму".

Кубок Франции

1/4 финала

"Этуаль" - "Генгам" 0:1

Гол: Менди, 50

"Этуаль": Денёв, Дюма, Морейра, Менди, Бальде, Оринель (Соли, 62), Тлили, Диав, Дельвинь (Дао Кастеллана, 62), Гбоху, Адади (Тибери, 75)

"Генгам": Юнссон, Санко, Кербра, Марсал, Икоко, Бодмер, До, Диалло (Де Паув, 46), Жиресс (Бла, 46), Менди (Коко, 80), Бриан

Предупреждения: Диалло, 22, Икоко, 79, Бодмер, 83
Теги: Генгам
Сегодня, 21:32
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№1 Написал: Maz Me (Сегодня, 22:03) #
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На ball-king.ru сегодня вышел очередной матч, а ты и дальше продолжай сливать бабки в БК полагаясь на одну интуицию.
Регистрация: 4.04.2017
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