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"Генгам" обыграл "Этуаль" в 1/4 финала Кубка Франции
"Этуаль" в четвертьфинальном матче Кубка Франции уступил "Генгаму".
Кубок Франции
1/4 финала
"Этуаль" - "Генгам" 0:1
Гол: Менди, 50
"Этуаль": Денёв, Дюма, Морейра, Менди, Бальде, Оринель (Соли, 62), Тлили, Диав, Дельвинь (Дао Кастеллана, 62), Гбоху, Адади (Тибери, 75)
"Генгам": Юнссон, Санко, Кербра, Марсал, Икоко, Бодмер, До, Диалло (Де Паув, 46), Жиресс (Бла, 46), Менди (Коко, 80), Бриан
Предупреждения: Диалло, 22, Икоко, 79, Бодмер, 83
Кубок Франции
1/4 финала
"Этуаль" - "Генгам" 0:1
Гол: Менди, 50
"Этуаль": Денёв, Дюма, Морейра, Менди, Бальде, Оринель (Соли, 62), Тлили, Диав, Дельвинь (Дао Кастеллана, 62), Гбоху, Адади (Тибери, 75)
"Генгам": Юнссон, Санко, Кербра, Марсал, Икоко, Бодмер, До, Диалло (Де Паув, 46), Жиресс (Бла, 46), Менди (Коко, 80), Бриан
Предупреждения: Диалло, 22, Икоко, 79, Бодмер, 83
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