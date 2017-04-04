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Томас Тухель: Ройс - очень важный футболист для "Боруссии"

Главный тренер дортмундской "Боруссии" Томас Тухель рассказал о том, как проходит восстановление полузащитника команды Марко Ройса.

"Ройс приступил к тренировкам, он чувствует себя хорошо. Марко уже работает с мячом, но пока занимается по индивидуальной программе. Ройс - очень важный футболист для команды. С ним мы действуем иначе. Однако нужно соблюдать осторожность, принимая во внимание то, что было раньше", - цитирует Тухеля Goal.com.
Теги: Тухель Ройс Боруссия Д
Сегодня, 22:16
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