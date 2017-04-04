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"Атлетик" одержал уверенную победу над "Эспаньолом"
В матче 30-го тура чемпионата Испании "Атлетик" обыграл "Эспаньол".
Чемпионат Испании
30 тур
"Атлетик" Б - "Эспаньол" 2:0
Гол: Адурис, 16 (пен.), 37
"Атлетик": Аррисабалага, Саборит, Лопес, Лапорт, де Маркос, Беньят (Битенкур, 81), Сусаета, Итурраспе, Гарсия (Сан Хосе, 73), Адурис, Муньяин (Уильямс, 62)
"Эспаньол": Лопес, Альварес, Рейес, Санчес, Рока (Хурадо, 46), Лопес, Мелендо (Перес, 46), Фуэго, Диоп, Пьятти, Васкес (Кайседо, 75)
Предупреждения: Альварес, 18, Фуэго, 90+1
Чемпионат Испании
30 тур
"Атлетик" Б - "Эспаньол" 2:0
Гол: Адурис, 16 (пен.), 37
"Атлетик": Аррисабалага, Саборит, Лопес, Лапорт, де Маркос, Беньят (Битенкур, 81), Сусаета, Итурраспе, Гарсия (Сан Хосе, 73), Адурис, Муньяин (Уильямс, 62)
"Эспаньол": Лопес, Альварес, Рейес, Санчес, Рока (Хурадо, 46), Лопес, Мелендо (Перес, 46), Фуэго, Диоп, Пьятти, Васкес (Кайседо, 75)
Предупреждения: Альварес, 18, Фуэго, 90+1
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