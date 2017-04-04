Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Новости партнеров

Атем Бен Арфа: меня не восхищает игра Криштиану Роналду

Полузащитник "ПСЖ" Атем Бен Арфа заявил, что ему не нравится предсказуемая, по его словам, игра форварда "Реала" Криштиану Роналду.

"Меня не восхищает игра Криштиану Роналду. Он действует предсказуемо. А вот от игры Верратти я получаю удовольствие. То, что он делает на поле – магия, от которой никогда не знаешь, чего ждать", – цитирует Бен Арфа France Football.
Теги: Роналду Реал Верратти ПСЖ
Вчера, 22:44
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.