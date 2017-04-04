Евгений Хачериди заинтересовал "Галатасарай"

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Турецкий "Галатасарай" интересуется защитником киевского "Динамо" Евгением Хачериди, сообщает Gamaspor.com.
По информации источника, украинский футболист является одной из приоритетных целей турецкого клуба.
По информации источника, украинский футболист является одной из приоритетных целей турецкого клуба.
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