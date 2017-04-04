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Евгений Хачериди заинтересовал "Галатасарай"

Турецкий "Галатасарай" интересуется защитником киевского "Динамо" Евгением Хачериди, сообщает Gamaspor.com.

По информации источника, украинский футболист является одной из приоритетных целей турецкого клуба.
Теги: Хачериди Динамо Киев Галатасарай Трансферы
Вчера, 23:05
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