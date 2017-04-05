"Лацио" стал первым финалистом Кубка Италии

"Лацио" обыграл "Рому" по сумме двух матчей в полуфинале Кубка Италии (2:0, 2:3).Римский клуб стал первым финалистом турнира, где сыграет с победителем пары "Ювентус" – "Наполи" (первый матч – 3:1).