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"Лацио" стал первым финалистом Кубка Италии

"Лацио" обыграл "Рому" по сумме двух матчей в полуфинале Кубка Италии (2:0, 2:3).

Римский клуб стал первым финалистом турнира, где сыграет с победителем пары "Ювентус" – "Наполи" (первый матч – 3:1).
Теги: Лацио Рома
Сегодня, 01:28
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