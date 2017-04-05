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"Эвертон" - первый клуб, забивший 250 голов в ворота "Манчестер Юнайтед"

Защитник "Эвертона" Фил Ягелка открыл счет в матче 31-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Юнайтед". Этот гол стал 250-м для ливерпульцев, забитым в ворота "красных дьяволов" в рамках национального первенства.

Таким образом, "Эвертон" чаще остальных клубов Туманного Альбиона поражал ворота "Манчестер Юнайтед".
Теги: Эвертон
Сегодня, 03:07
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