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УЕФА будет регулировать выплаты небогатым клубам за трансферы их воспитанников
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) будет уделять больше внимания защите финансовых интересов небогатых клубов в вопросах перечислений за трансферы их воспитанников. Об этом ТАСС сообщил член исполкома УЕФА Франтишек Лауринец.
"Мы обсуждали некоторые финансовые вопросы. В частности, более эффективно должна работать схема, по которой маленькие клубы получают деньги за трансферы своих воспитанников в возрасте от 12 до 23 лет. В этой области есть определенные проблемы, которые необходимо решить", - отметил Лауринец.
"Мы обсуждали некоторые финансовые вопросы. В частности, более эффективно должна работать схема, по которой маленькие клубы получают деньги за трансферы своих воспитанников в возрасте от 12 до 23 лет. В этой области есть определенные проблемы, которые необходимо решить", - отметил Лауринец.
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