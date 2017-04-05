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В. Березуцкий: когда клубы спонсируются из бюджета, у нас появляются легионеры, которых вообще не должно быть (1)
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Сильвестр Игбун прилетел в Москву на матч Кубка России с "Локомотивом"
Нападающий "Уфы" Сильвестр Игбун, пропустивший последние игры из-за травмы, прилетел в Москву на полуфинальный матч Кубка России с "Локомотивом".
Однако участие 26-летнего нигерийца в игре пока находится под вопросом. Напомним, матч "Локомотив" - "Уфа" состоится сегодня в 19.30 мск.
Чемпионат
Однако участие 26-летнего нигерийца в игре пока находится под вопросом. Напомним, матч "Локомотив" - "Уфа" состоится сегодня в 19.30 мск.
Чемпионат
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