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Сильвестр Игбун прилетел в Москву на матч Кубка России с "Локомотивом"

Нападающий "Уфы" Сильвестр Игбун, пропустивший последние игры из-за травмы, прилетел в Москву на полуфинальный матч Кубка России с "Локомотивом".

Однако участие 26-летнего нигерийца в игре пока находится под вопросом. Напомним, матч "Локомотив" - "Уфа" состоится сегодня в 19.30 мск.

Чемпионат
Теги: Уфа
Сегодня, 09:50
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1
(0)
№1 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 10:08) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
Принципиально ничего не меняется .
Регистрация: 18.03.2012
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