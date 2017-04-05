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"Зенит" внимательно следит за хавбеком "Тосно" Александром Макаровым

"Зенит" внимательно следит за полузащитником молодежной сборной России и клубом "Тосно" Александром Макаровым, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Хавбек является воспитанником московского ЦСКА, права на него принадлежат армейскому клубу. Макаров является чемпионом Европы в составе юношеской сборной России, которая выиграла турнир в 2013 году. В той сборной Макаров, как и нынешний игрок ЦСКА Александр Головин, был одним из лидеров команды.

Будущее полузащитника будет решаться в летнее трансферное окно. По информации источника, зимой "Тосно", где Макаров находится в аренде в нынешнем сезоне, делал ЦСКА предложение о полноценном выкупе трансфера. Однако руководство армейцев ответило категорическим отказом, заявив, что рассчитывает на игрока и намерено летом вернуть его в первую команду. Теперь же в борьбу за футболиста готов включиться и "Зенит".
Теги: Зенит Тосно
Сегодня, 10:19
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3
(0)
№3 Написал: Саня1589 (Сегодня, 10:40) #
  • 0
  •  (0)

нафиг ему зенит, в зените молодым делать нех
Регистрация: 27.01.2017
№2 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 10:30) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Sewer 79
а для чего Зенит2 ?

к сожалению, он на 13 месте в ФНЛ. А Тосно - на втором. Футболисты Зенита-2 в большинстве своем пока неспособны решать серьезные задачи
Регистрация: 16.03.2010
№1 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 10:22) #
  • -2
  •  (2)
online

очередная утка!

а для чего Зенит2 ?
в этой команде по логике должна играть самая перспективная молодежь России.

в нем не за кем следить?
или его поддерживают, чтобы удовлетворить тренерские амбиции Радимова?
где воспитанники?


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
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