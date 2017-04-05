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"Зенит" внимательно следит за хавбеком "Тосно" Александром Макаровым
"Зенит" внимательно следит за полузащитником молодежной сборной России и клубом "Тосно" Александром Макаровым, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Хавбек является воспитанником московского ЦСКА, права на него принадлежат армейскому клубу. Макаров является чемпионом Европы в составе юношеской сборной России, которая выиграла турнир в 2013 году. В той сборной Макаров, как и нынешний игрок ЦСКА Александр Головин, был одним из лидеров команды.
Будущее полузащитника будет решаться в летнее трансферное окно. По информации источника, зимой "Тосно", где Макаров находится в аренде в нынешнем сезоне, делал ЦСКА предложение о полноценном выкупе трансфера. Однако руководство армейцев ответило категорическим отказом, заявив, что рассчитывает на игрока и намерено летом вернуть его в первую команду. Теперь же в борьбу за футболиста готов включиться и "Зенит".
Хавбек является воспитанником московского ЦСКА, права на него принадлежат армейскому клубу. Макаров является чемпионом Европы в составе юношеской сборной России, которая выиграла турнир в 2013 году. В той сборной Макаров, как и нынешний игрок ЦСКА Александр Головин, был одним из лидеров команды.
Будущее полузащитника будет решаться в летнее трансферное окно. По информации источника, зимой "Тосно", где Макаров находится в аренде в нынешнем сезоне, делал ЦСКА предложение о полноценном выкупе трансфера. Однако руководство армейцев ответило категорическим отказом, заявив, что рассчитывает на игрока и намерено летом вернуть его в первую команду. Теперь же в борьбу за футболиста готов включиться и "Зенит".
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